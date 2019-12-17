Мультфильм Константина Бронзита включили в шорт-лист претендентов на "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" (He Can’t Live without Cosmos) включили в шорт-лист фильмов, выдвинутых на премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм". Об этом говорится в сообщении Американской академии киноискусств.

Бронзит до этого дважды выдвигался на "Оскар" в этой номинации - за мультфильмы "Уборная история - любовная история" (2009) и "Мы не можем жить без космоса" (2016).

Первоначально в 2019 году в этой номинации были выдвинуты 92 работы, сейчас в шорт-листе остались 10, среди них также работа американского режиссера Росаны Салливан "Котбуль" (Kitbull) о бездомном котенке и питбуле и лента французского режиссера Лео Брюнеля "Вне трассы" (Hors piste) о работе спасателей.

Окончательный список номинантов на премию объявят 13 января.

92-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе. Ее будет транслировать телекомпания ABC на 225 стран.