{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музей Арсеньева в 2020 году представит в Приморье выставку о Петре I и Михаиле Романове

Ее открытие приурочат к Восточному экономическому форуму

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Государственный музей им. В. К. Арсеньева представит в будущем году в Приморье выставку экспонатов из хранилищ Музеев Московского Кремля о Петре Великом, Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче Романовых. Об этом ТАСС в беседе во вторник рассказал директор музея Виктор Шалай.

Приморский государственный объединенный музей им. Арсеньева и Музеи Московского Кремля 19 марта 2018 года в Москве подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Документ подразумевает проведение Музеями Московского Кремля нескольких выставок из собственного собрания на территории Приморского края.

"Нашим главным музейным партнером остаются Музеи Московского Кремля с их удивительным собранием. И в следующем году в рамках договора о сотрудничестве мы представим уже третью выставку, приуроченную к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. По совету наших коллег из Музеев Московского Кремля в честь этой даты мы покажем коллекцию, связанную с первыми Романовыми. Отдельное внимание будет уделено фигуре Петра Алексеевича", - рассказал Шалай.

Он отметил, что рассказ о династии решено сделать многосерийным, и начать планируется именно с Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Петра Первого. Открытие выставки будет приурочено к Восточному экономическому форуму.

Первым совместным проектом музеев стала в 2018 году выставка "Карта России. Вехи истории", которая открылась в Приморье в сентябре в рамках ВЭФ-2018. Знаковыми экспонатами выставки стали ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи и посвященное строительству транссибирской железной дороги, а также карта Российской империи, выполненная в 1872 году юными воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Новосибирской области состоялось вручение 30-й театральной премии "Парадиз"
Награждение прошло в 19 номинациях, определились 22 победителя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС