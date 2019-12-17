Музей Арсеньева в 2020 году представит в Приморье выставку о Петре I и Михаиле Романове

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Государственный музей им. В. К. Арсеньева представит в будущем году в Приморье выставку экспонатов из хранилищ Музеев Московского Кремля о Петре Великом, Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче Романовых. Об этом ТАСС в беседе во вторник рассказал директор музея Виктор Шалай.

Приморский государственный объединенный музей им. Арсеньева и Музеи Московского Кремля 19 марта 2018 года в Москве подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Документ подразумевает проведение Музеями Московского Кремля нескольких выставок из собственного собрания на территории Приморского края.

"Нашим главным музейным партнером остаются Музеи Московского Кремля с их удивительным собранием. И в следующем году в рамках договора о сотрудничестве мы представим уже третью выставку, приуроченную к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. По совету наших коллег из Музеев Московского Кремля в честь этой даты мы покажем коллекцию, связанную с первыми Романовыми. Отдельное внимание будет уделено фигуре Петра Алексеевича", - рассказал Шалай.

Он отметил, что рассказ о династии решено сделать многосерийным, и начать планируется именно с Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Петра Первого. Открытие выставки будет приурочено к Восточному экономическому форуму.

Первым совместным проектом музеев стала в 2018 году выставка "Карта России. Вехи истории", которая открылась в Приморье в сентябре в рамках ВЭФ-2018. Знаковыми экспонатами выставки стали ювелирное пасхальное яйцо с моделью поезда, изготовленное фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи и посвященное строительству транссибирской железной дороги, а также карта Российской империи, выполненная в 1872 году юными воспитанницами Московского училища ордена Святой Екатерины.