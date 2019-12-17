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В Новосибирской области состоялось вручение 30-й театральной премии "Парадиз"

Награждение прошло в 19 номинациях, определились 22 победителя

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Оргкомитет 30-й новосибирской профессиональной театральной премии "Парадиз"-2019, являющейся одной из старейших и авторитетных в стране, выбрал рекордное число лучших работ в сезоне 2018-2019, определились 22 победителя. Награждение прошло 16 декабря вечером на церемонии закрытия Года Театра в регионе, неожиданной для многих оказалась победа спектакля "Время ожидания истекло" "Первого театра".

Награждение прошло в 19 номинациях по итогам театрального фестиваля. В трех конкурсах - "Драматический театр и театр кукол", "Музыкальный театр", "Театр для детей" - было представлено семь музыкальных, 13 драматических и три кукольных спектакля, поставленных в девяти государственных и в трех независимых театрах. Театральная премия "Парадиз" - профессиональный конкурс, который организует Новосибирское отделение Союза театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

"Церемония этого года стала рекордной по количеству наград, вручено 22 приза, - сообщила ТАСС руководитель информационного отдела Новосибирского отделения Союза театральных деятелей Ксения Гусева. - Главной неожиданностью было присуждение главного приза в драматическом театре, с которым всегда связаны самые большие ожидания, самая большая конкуренция, присуждение этого приза необычному спектаклю в жанре театр-променад "Первого театра". Спектакль называется "Время ожидания истекло". Никто, наверное, не ставил на этот спектакль, но такое невероятное воздействие он оказал на членов жюри, прошел совершенно гениально в рамках фестиваля, предшествующего присуждению премии".

В связи с юбилеем "Парадиза" в этом году все награды вручали многократные лауреаты премии. Гусева отметила, что в текущем году оказалось неожиданно высокой конкуренция в конкурсе "Театр для детей".

"По количеству спектаклей, представленных на премию, этот конкурс соревновался с самым обычно насыщенным конкурсом драматических театров. Конкурс "Театр для детей" [отличал] приход совершенно новой литературы для детей на театральную сцену, новые режиссерские имена, эксперименты с формой. Долгое время не было спектаклей для подростков, все спектакли были совсем детские, развлекательные, и вдруг возник проблемный разговор о том, что волнует ребенка более старшего возраста. Все это снова возвращается в детский театр", - сказала Гусева.

Названы лауреаты премии

В номинации "Лучшая мужская роль" награду получил Ян Латышев за роль Игнатова в спектакле "Зулейха открывает глаза" по роману Гузель Яхиной Новосибирского драмтеатра "Старый дом".

В номинации "Лучшая женская роль" приз достался Людмиле Трошиной за роль Софьи Толстой в спектакле "Русский роман" Марюса Ивашкявичюса Новосибирского академического молодежного театра "Глобус".

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победу одержала Ирина Кривонос, она получила премию за роль Лизы в спектакле "Дети солнца" Максима Горького Новосибирского академического театра "Красный факел".

В конкурсе "Театр для детей" награду получили Елена Кузнецова и Владимир Кузнецов за авторский подход к детскому театру в спектаклях "Невидимый слон" (театр "Пилигримы") и "Омлет с сахаром" (центр "Культурный город").

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