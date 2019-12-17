Детский телеканал покажет мультфильм "Маша и Медведь" с тифлокомментарием для слабовидящих

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Адаптированный для зрителей с проблемами зрения первый сезон российского мультфильма "Маша и Медведь" 30 декабря запустят на детском телеканале TiJi, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании Animaccord, которая является правообладателем мультсериала.

"C 30 декабря 2019 года в эфире детского телеканала TiJi стартует первый сезон популярного мультсериала "Маша и Медведь" с дополнительной звуковой дорожкой, необходимой для зрителей с особенностями зрения. Запуск мультсериала с тифлокомментарием - продолжение проекта "Час равных возможностей на TiJi", - отметили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы Animaccord Валентина Есаян также отметила, что, создавая смешные и поучительные серии с российскими персонажами, Машей и Медведем, компания надеется сделать детство своей аудитории особенным. "Как представители анимационной индустрии, мы надеемся, что данная инициатива по интеграции контента с тифлокомментарием станет массовой практикой как для правообладателей контента, так и для дистрибьюторов", - сказала она.

В 2019 году мультсериал "Маша и Медведь" отмечает десятилетие. На данный момент мультфильм переведен на 36 языков и вещается в более чем 100 странах мира. Летом компания Animaccord запустила четвертый музыкальный сезон мультсериала под названием "Машины песенки".

Animaccord - международная медиа- и лицензионная компания и студия. В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле 2019 года серия набрала более 4 млрд просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. "Маша и Медведь" входят в топ-5 самых популярных детских брендов в Европе и Латинской Америке (BrandTrends, апрель 2019 года).