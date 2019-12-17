Фирма "Мелодия" выложила в открытый доступ часть классической коллекции

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" разместила в свободный доступ неохраняемую часть своей музыкальной коллекции. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе компании.

"Неохраняемая часть музыкальной коллекции "Мелодии" размещена на цифровой платформе "Ноосфера" в результате сотрудничества "Мелодии" и Ассоциации интернет-издателей. Для публикации в открытом доступе были отобраны фонограммы, на которые уже истекли имущественные права, а значит, пользователи смогут свободно прослушивать эти аудиофайлы, а информация об их правовом статусе через узел "Ноосфера" появится в национальной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности IPChain", - сказали в пресс-службе.

Коллекцию, которую "Мелодия" передала в "Ноосферу", называют "золотой". Она содержит около двух тысяч аудиозаписей, и среди них - шедевры классической музыки, лучшие произведения известных авторов. Основная часть коллекции относится к XIX веку, но некоторые вещи принадлежат XVIII (концерты для скрипки, партиты и сонаты Иоганна Себастьяна Баха) и XX столетиям (например, концерты Сергея Рахманинова и симфонии Густава Малера).

"Мелодия" является хранительницей уникальной фонотеки, и это прекрасно, что часть записей из нашей коллекции мы уже сегодня смогли сделать доступной для всех желающих, - сказал ТАСС генеральный директор "Мелодии" Андрей Кричевский. - Мы стремились к тому, чтобы ценители классической музыки могли беспрепятственно слушать интересующие их композиции в хорошем качестве в любой момент времени, чтобы у каждого был шанс познакомиться с музыкальными произведениями, являющимися гордостью отечественной культуры".

С коллекцией записей можно ознакомиться на официальной странице "Мелодии" в "Ноосфере".

Платформа "Ноосфера" была запущена Ассоциацией интернет-издателей в 2017 году на основе проекта по созданию Федеральной резервной системы банков знаний, для того чтобы обеспечить надежное хранение в открытом доступе знаний и культурных ценностей исключительно на легальных основаниях. Все произведения, записи, исполнения и иные объекты, зарегистрированные и размещенные на платформе, либо перешли в общественное достояние, либо опубликованы под открытыми лицензиями. В апреле 2018 года Ассоциация интернет-издателей подписала соглашение с Ассоциацией IPChain о включении Федеральной резервной системы банков знания - платформы "Ноосфера" - в национальную сеть транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности.