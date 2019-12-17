Депутат Елена Драпеко расстроена включением "Дылды" в шорт-лист премии "Оскар"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко расстроена включением картины российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".

"Расстроилась", - сказала Драпеко во вторник журналистам.

"Мне фильм не понравился, - пояснила она. - Но у премии "Оскар" свои пристрастия, как и у других фестивалей".

Раньше номинация, в которой выдвинута "Дылда", называлась "Лучший фильм на иностранном языке". В этом году в шорт-лист "Оскара" попал международный документальный проект российского режиссера Виктора Косаковского "Акварель", а в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" - мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" (He Can’t Live without Cosmos).