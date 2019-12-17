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Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

Певец рассказал о работе над ролью, отметив, что персонаж совершенно не похож на него

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. В фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (экранизация романа Алексея Сальникова) снимается певец и композитор Иван Дорн, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе кинокомпании Hype Film, занимающейся производством картины.

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"Прежде всего, оказалось, что Ваня - замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена. У нас в фильме "Петровы в гриппе" он играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод, в котором есть все: смешное, трагическое, парадоксальное. Для меня и всей группы Ваня Дорн - настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино", - процитировали Кирилла Серебренникова в пресс-службе Hype Film.

О своей работе в фильме рассказал и сам Иван Дорн. "Последние пять лет я не снимался ни в каких фильмах и короткометражках, кроме своих клипов, а все потому что у меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарекся когда-либо еще сниматься. Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме. И я поверил ему, потому что он для меня безусловная величина как режиссер. Собственно, что меня больше всего волновало после того, как я снялся - это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером", - процитировали музыканта в пресс-службе фильма.

Собеседник агентства также привел слова Дорна по поводу его героя и будущего фильма. "Всегда интересно играть человека, который совершенно не похож на меня: ни мыслями, ни отношением к жизни, ни характером - вообще ничем, - считает музыкант. - Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает… Мне кажется, что нам удалось что-то интересное. Это был эксперимент. Кадр, который длится 18 минут, первый съемочный день фильма, много текста и нет права на ошибку, потому что всего два дубля. Кирилл продолжает снимать фильм, и мне очень интересно, что получится. Я очень жду это кино".

О фильме

Роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" - победитель многих книжных фестивалей и литературных премий России. Книга, в частности, удостоена премии "Национальный бестселлер", приза критического жюри премии "Нос".

По сюжету Петровы - обычная семья с обычной фамилией. Петровы, казалось бы, представители всего самого усредненного. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия.

Сценарий фильма написал Кирилл Серебренников. Оператор-постановщик - Владислав Опельянц, художник-постановщик - Владислав Огай. Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Производством картины занимается кинокомпания Hype Film при поддержке фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и Arte Cinema France. Фильм является международной копродукцией между Россией, Францией (Logical Pictures, Charades Production), Германией (Razor Film) и Швейцарией (Bord Cadre Films). Дата выхода фильма - 2020 год.

Теги
Россия
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