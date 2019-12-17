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Россия впервые станет "тематической страной" на Международной книжной выставке в Калькутте

Статус "тематической страны" дает возможность открыть большой российский павильон и максимально широко представить отечественную литературу

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Россия в первый раз станет "тематической страной" на 44-й Международной калькуттской книжной выставке-ярмарке, которая пройдет с 29 января по 9 февраля 2020 года. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин.

"Впервые наша страна станет "тематической" на этой престижной книжной выставке-ярмарке, которую традиционно организует индийская Гильдия книгоиздателей и книготорговцев и которую посещает огромное количество гостей со всей Индии и других стран мира. Например, на прошлой выставке было зарегистрировано 2,4 млн посетителей", - рассказал Идамкин.

Он объяснил, что статус "тематической страны" дает возможность открыть большой российский павильон и максимально широко представить отечественную литературу. Ожидается, что на мероприятие прибудет представительная российская делегация, в составе которой будут переводчики, писатели и издатели.

"На выставке будут представлены переводы на языки бенгали и хинди произведений современных российских авторов, а также классические произведения, уже известные индийскому читателю, например: "Два капитана" (Вениамин Каверин), "Старик-Хотабыч" (Лазарь Лагин), "Господа Головлевы" (Михаил Салтыков-Щедрин), "Донские рассказы" (Михаил Шолохов), "Голубая чашка" (Аркадий Гайдар) и другие", - отметил генеральный консул.

Он добавил, что во вторник на пресс-конференции в Калькутте был представлен логотип будущего российского павильона на выставке: на нем изображены сказочная русская Жар-птица и один из символов Индии - павлин. Две птицы символизируют союз культур двух стран.

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