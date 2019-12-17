"Союзмультфильм" и Дмитрий Бикбаев покажут мюзикл с Чебурашкой в новогодние праздники

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серия музыкальных новогодних спектаклей для всей семьи "Чебурашка. Возвращение домой" пройдет с 25 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в московском Центре культуры и искусств "Щукино". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"С 25 декабря по 8 января 2020 в московском Центре культуры и искусств "Щукино" пройдет серия музыкальных новогодних спектаклей для всей семьи "Чебурашка. Возвращение домой". Детский мюзикл стал результатом творческой коллаборации киностудии "Союзмультфильм" и театрального режиссера Дмитрия Бикбаева. Проект создается при участии театрально-продюсерской компании "Bright People/Яркие люди", - отметили в пресс-службе.

Директор киностудии Борис Машковцев отметил, что спектакль повествует о значимости человеческих взаимоотношений в век высоких технологий и гаджетов. "Герои классических лент "Союзмультфильма" вот уже несколько десятилетий рассказывают поколениям граждан о вечных ценностях, и эта постановка не станет исключением. Сюжетные линии мюзикла будут сопровождаться авторской музыкой в исполнении симфонического оркестра", - цитирует его пресс-служба.

По сюжету постановки, главной героине, потерявшейся 10-летней девочке Ане приходят на помощь герои легендарных советских мультфильмов, которые вместе с ней будут искать дорогу домой. Роли в новогодней постановке исполнят как профессиональные актеры, так и уникальные куклы-марионетки, созданные по аналогии с куклами для мультфильмов. Традиции кукольного театра дополнят современные технологии и вокал участников проекта "Голос. Дети".

Спектакли пройдут 25, 26, 27, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 7, 8 января 2020 года. ТАСС является информационным партнером мероприятия.

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года, на которой было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни Пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане" и другие.