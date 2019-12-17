СМИ: Disney снимет сериал по мотивам фильма "Тернер и Хуч"

Сериал по мотивам фильма "Тернер и Хуч", в котором детективу помогает расследовать преступление пес, находится в разработке. Как пишет Variety, проектом занимается стриминговый сервис Disney+.

Сценаристом и продюсером сериала выступит Мэтт Никс ("Черная метка", "Одаренные"). Как отмечает издание, на этом этапе сложно сказать, насколько новая версия истории будет похожа на оригинальный фильм.

В картине 1989 года главную роль сыграл Том Хэнкс. По сюжету, детектив Скотт Тернер забирает к себе единственного свидетеля преступления - пса породы бордоский дог по кличке Хуч. Картина собрала в прокате более $71 млн при бюджете в $13 млн.