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СМИ: Disney снимет сериал по мотивам фильма "Тернер и Хуч"

В оригинальной картине главную роль сыграл Том Хэнкс

Сериал по мотивам фильма "Тернер и Хуч", в котором детективу помогает расследовать преступление пес, находится в разработке. Как пишет Variety, проектом занимается стриминговый сервис Disney+.

Сценаристом и продюсером сериала выступит Мэтт Никс ("Черная метка", "Одаренные"). Как отмечает издание, на этом этапе сложно сказать, насколько новая версия истории будет похожа на оригинальный фильм.

В картине 1989 года главную роль сыграл Том Хэнкс. По сюжету, детектив Скотт Тернер забирает к себе единственного свидетеля преступления - пса породы бордоский дог по кличке Хуч. Картина собрала в прокате более $71 млн при бюджете в $13 млн. 

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