Умер главный художник Театра кукол им. Образцова Сергей Алимов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Народный художник РФ, главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Сергей Алимов умер в возрасте 81 года после болезни. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе театра.

"Сергей Александрович скончался во вторник в Москве на 82-м году жизни после болезни", - сказали в театре и отметили, что художник "работал до последнего". Дата и место прощания и похорон будут объявлены дополнительно.

Алимов родился в 1938 году в Москве. В 1963 году окончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Художник кино, мультипликатор, книжный график. В 1988-1991 годах - секретарь правления Союза художников СССР. С 1999 года - главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова.

Награжден призами международных кинофестивалей в Сан-Франциско (США), Оберхаузене (ФРГ), Венеции (Италия), Корке (Ирландия), Варне (Болгария), Киеве (Украина), Мамае (Румыния). Получил серебряную медаль Академии художеств СССР за эскизы к мультфильму "История одного города" (1985). Участник многочисленных выставок в России и за рубежом, в том числе в Болонье, Бостоне, Брно, Варшаве, Лиссабоне, Нью-Йорке, Париже.

Создал серии эскизных разработок к мультфильмам "Господа Головлевы", "Маленький Цахес", "Мастер и Маргарита" и циклы иллюстраций к произведениям "Мертвые души", "Ревизор", "Мастер и Маргарита", "Василий Теркин". Работы художника хранятся в музеях и частных собраниях России и других стран.