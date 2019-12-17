Здание "Ленфильма" в центре Петербурга признали памятником истории и культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Здание киностудии "Ленфильм" на Петроградской стороне признали памятником истории и культуры, сообщила во вторник пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

"Главное здание киностудии "Ленфильм" с садом на Каменноостровском проспекте распоряжением КГИОП включено в список выявленных объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение о включении здания в список памятников приняла комиссия КГИОП по результатам рассмотрения обращения генерального директора Фонда развития киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина. Комиссия признала, что объект представляет архитектурно-художественную и историко-мемориальную ценность, пояснили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС Пичугин, это решение позволит "Ленфильму" закрепить свои позиции на историческом месте и противостоять попыткам вывести киностудию за пределы города.

"Часто в последние десять лет ходили всевозможные предложения перевести киностудию с Каменноостровского проспекта за город: земля, на которой находится киностудия, представляет собой огромную ценность для застройки коммерческой недвижимостью. Но для всех кинематографистов нашей страны - не только для Петербурга - это колыбель кинематографа. Именно здесь состоялся первый киносеанс, здесь тысяча семьсот фильмов было сделано за столетнюю историю", - сказал он.

Включение здания в реестр объектов культурного наследия означает, что оно не подлежит сносу, и все работы в нем могут проводиться только по согласованию с органами охраны памятников.

Исторический объект

Территория, на которой расположена киностудия "Ленфильм", в конце XIX - начале XX вв. была застроена каменными, деревянными и металлическими зданиями и строениями сада-театра "Аквариум" - многофункционального развлекательно-торгового комплекса того времени. После Октябрьской революции территория была передана кинофабрике "Совкино", которая с 1934 года стала называться "Ленфильм". В 1920-е годы в связи с приспособлением под нужды киностудии происходила частичная перестройка зданий сада-театра "Аквариум", в том числе бывшего концертного зала и рынка.

Главное здание "Ленфильма" построили в 1950-е годы после постановления советского правительства о реконструкции киностудий Москвы и Ленинграда. Главный фасад нового здания решен в стиле "сталинского неоклассицизма". До наших дней сохранилось объемно-планировочное решение здания и подлинность большинства строительных конструкций. По оценке КГИОП, главное здание "Ленфильма" со сквером является важным градостроительным и архитектурным акцентом на этом участке Каменноостровского проспекта.