Нанайский художник представил в Петербурге коллекцию одежды из рыбьей кожи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Во вторник Российский этнографический музей (РЭМ) открыл выставку, посвященную традиционному народному промыслу народов Приамурья и Сахалина - выделке рыбьей кожи и изготовлению из нее одежды и предметов быта. На выставке собраны музейные экспонаты XIX-XX вв. и изделия нанайского художника Анатолия Донкана, который лично представил свою коллекцию, передает корреспондент ТАСС.

"Древнее название нанайцев - "люди в рыбьих кожах". Изготовление рыбьей кожи в современное время было частично забыто. В путешествиях по Амуру я слышал рассказы о необычном материале моих предков, и я поставил своей целью научиться выделывать рыбью кожу. Много лет в Баварии я посвятил изучению этого материала. Сейчас я обрабатываю кожу разных пород рыб: осетров, лосося, сома, карпа и других", - рассказал Донкан.

На выставке показано более 70 его работ, изготовленных вручную из рыбьей кожи, а также деревянная скульптура, выполненная в традиционном стиле культовой пластики. Эту коллекцию дополнили три десятка предметов по культуре нанайцев, ульчей, удэгейцев, орочей, нивхов, айнов из собрания РЭМ. На открытии выставки модели устроили дефиле в дизайнерских костюмах, созданных Донканом.

Народы Приамурья и Сахалина, основным промыслом которых было рыболовство, создали своеобразную культуру обработки рыбьей кожи. Из нее изготавливали верхнюю одежду, обувь, сумки и мешки, покрышки на чум и культовые предметы. Рыбья кожа после выделки отличалась легкостью, прочностью и не промокала.