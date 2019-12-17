Минкультуры надеется на победу мультфильма Константина Бронзита на "Оскаре"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ надеется, что анимационный фильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" (He Can"t Live without Cosmos), который был включен в шорт-лист фильмов, выдвинутых на премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм", выиграет кинопремию. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"В этом году Российским оскаровским комитетом на конкурс было представлено большое число отечественных картин. Для нас всегда важно, кто попадает в шорт-лист, но особенно приятно, когда в него входит проект, поддержанный Минкультуры России. Отмечу, что этот анимационный фильм получил поддержку в прошлом году, а уже в этом попал в шорт-лист оскаровской премии благодаря симбиозу одной из крупнейших в России студий "Мельница" и нашего выдающегося режиссера Константина Бронзита. Мы очень дорожим, тем что проект получил поддержку у нас на конкурсе, и, конечно, очень ждали и рассчитывали, что он попадет в короткий список. Шорт-лист - это уже результат, но, конечно, всегда мечтается о большем", - цитирует пресс-служба директора департамента кинематографии Минкультуры России Ольгу Любимову.

Пресс-служба уточнила, что проект получил поддержку от Минкультуры России в размере 4,1 млн рублей в 2018 году при общем бюджете в 11,3 млн.

Константин Бронзит уже дважды выдвигался на премию "Оскар" в этой номинации - за мультфильм "Уборная история - любовная история" (2009) и за ленту "Мы не можем жить без космоса" (2016). Новый фильм, как говорится в аннотации, - "это история о матери и ее единственном сыне, а также - о судьбе и предназначении".

В этом году в шорт-лист "Оскара" также попал международный документальный проект российского режиссера Виктора Косаковского "Акварель", а в номинации "Лучший международный художественный фильм" представлена картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда". Окончательный список номинантов 92-й премии "Оскар" станет известен 13 января 2020 года, а сама церемония награждения состоится 9 февраля.