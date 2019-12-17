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Лауреат премии Grammy американский скрипач Джошуа Белл выступит в Москве

Музыкант выступит в сопровождении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лауреат премии Grammy американский скрипач Джошуа Белл даст в среду единственный концерт в Москве. Он выступит в Большом зале консерватории, сообщила пресс-служба агентства Moscow Nights, являющегося организатором гастролей.

"18 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится долгожданный концерт известного американского скрипача Джошуа Белла. Лауреат Grammy и премии Эвери Фишера Белл будет не только солистом, но и дирижером в этот вечер", - отметили в пресс-службе.

Музыкант выступит в сопровождении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". В программе концерта - произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Феликса Мендельсона.

Белл занялся музыкой в четыре года, а уже в 14 лет вышел на сцену с дирижером Риккардо Мути и Филадельфийским оркестром, после чего последовали дебют в Карнеги-холл и первый контракт со студией звукозаписи.

В 52 года он один из самых знаменитых и титулованных скрипачей в мире, записавший более 40 дисков и назначенный музыкальным директором оркестра Академии св. Мартина в Полях (Лондон). Эмоциональность и чувственность скрипичной музыки ему помогает передать инструмент работы Антонио Страдивари 1713 года.

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