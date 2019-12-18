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Трансляции на портале "Культура.РФ" за год посмотрели более 13 млн человек

Всего было проведено 125 трансляций

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Онлайн-трансляции спектаклей, концертов и других мероприятий на портале "Культура.РФ" в 2019 году посмотрели более 13 млн человек. Об этом директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры Вадим Ваньков сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Мы не подменяем искусство чем-то виртуальным, а расширяем возможности для аудитории, используя современные технологии. В подтверждение тому статистика - 125 трансляций, проведенных на портале "Культура.РФ" в этом году, собрали аудиторию более 13 млн человек. Т.е. более 100 тыс. просмотров одной трансляции", - подчеркнул Ваньков.

Он добавил, что с этого месяца на портале запущен новый сервис подкастов.

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