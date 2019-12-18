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Фестиваль анимационного кино открыл прием заявок на конкурс мультфильмов

К участию в конкурсе будет отобрано не более восьми проектов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) совместно с "Союзмультфильмом" объявили конкурс анимационных проектов, сообщили в среду в пресс-службе фестиваля.

"Киностудия "Союзмультфильм" и главный отечественный фестиваль анимационного кино начинают прием заявок на конкурс анимационных проектов. В честь юбилейного фестиваля организаторы решили максимально расширить круг участников: на конкурс принимаются идеи как сериалов (для детей до 12 лет), так и короткометражных авторских фильмов (для зрителей любого возраста)", - говорится в сообщении.

К участию в конкурсе будет отобрано не более восьми проектов. Авторы будут приглашены в Суздаль на юбилейный XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино, который пройдет с 11 по 16 марта 2020 года.

Авторы лучших проектов, выбранных по итогам конкурса, получат возможность дальнейшей разработки своих идей с привлечением лучших специалистов анимационного искусства в стенах студии "Союзмультфильм" и шанс реализовать свой проект.

Открытый Российский фестиваль анимационного кино является смотром всех видов анимации, произведенной на территории России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Победителями фестиваля в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский ("Лев с седой бородой"), Зоя Трофимова ("Мелочь", "Рождество"), Юрий Норштейн ("Русский сахар"), Константин Бронзит ("На краю земли", "Кот и лиса"), Александр Бубнов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон").

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Россия
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