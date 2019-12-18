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Музей русского импрессионизма в Москве покажет выставки Анненкова и Каррьера в 2020 году

На них будут представлены произведения, которые никогда не выставлялись в России
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© Пресс-служба музея русского импрессионизма

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Музей русского импрессионизма представит в 2020 году выставки работ портретиста, иллюстратора поэмы "Двенадцать" Юрия Анненкова, живописца Сергея Виноградова и французского художника Эжена Каррьера, а также проект "Русский импрессионизм из региональных музеев". Об этом сообщает пресс-служба музея в среду.

"В 2020 год музей входит с выставкой "Импрессионизм и испанское искусство", которая обещает стать самым посещаемым проектом музея: за два месяца с экспозицией познакомились более 60 тыс. гостей. Более 60 живописных работ, скульптура и графика из 14 ведущих музеев Испании и 14 частных коллекций доступны посетителям до 26 января 2020 года", - сказали в музее.

Первой выставкой 2020 года станет экспозиция "Юрий Анненков. Революция за дверью", посвященная знаменитому портретисту, иллюстратору поэмы "Двенадцать" Александра Блока и художнику театра. В пресс-службе отмечают, что творчество Анненкова впервые будет представлено в таком объеме - экспозиция объединит более 100 произведений живописи, графических портретов и эскизов из ведущих музеев и частных собраний России и Франции. Будет представлен ряд работ из парижского Центра Помпиду, которые еще никогда не выставлялись в России.

Летом в музее откроется выставка, посвященная Сергею Виноградову - русскому живописцу круга Константина Коровина и Валентина Серова, а также активному участнику художественной жизни России начала ХХ века и влиятельному арт-консультанту. "Именно он подвиг к коллекционированию братьев Морозовых, курировал собрание Михаила Морозова, был одним из организаторов и активных участников выставок "36 художников" и "Союза русских художников", первой выставки русского искусства в США в 1924 году. Во многом благодаря вкусу, широкому кругозору и чутью Сергея Виноградова в России появились полотна выдающихся зарубежных мастеров: Сезанна, Ренуара, Моне, Дега, Ван Гога и других", - говорят в музее.

Осенняя выставка будет посвящена связям французского и русского искусства на рубеже XIX-XX веков. На ней впервые в России будет обширно представлено творчество французского художника-символиста Эжена Каррьера. В экспозицию войдут картины из музейных и частных собраний, включая произведения из Музея Орсе в Париже и Музея Сен-Клу.

Также в течение всего года основная экспозиция музея будет дополняться картинами в рамках проекта "Русский импрессионизм из региональных музеев". В уходящем году посетители могли увидеть работы Абрама Архипова из Пермской государственной художественной галереи, картины Семена Никифорова из Рязанского государственного художественного музея, а также произведения Константина Горбатова из музейно-выставочного комплекса Московской области "Новый Иерусалим". Все проекты традиционно будут сопровождаться просветительской программой для детей и взрослых, а также мероприятиями для людей с ограниченными возможностями.

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