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Сериал "Эпидемия" покажут целиком до конца года на онлайн-платформе Premier

В пресс-службе платформы сообщили, что зрители написали огромное количество обращений с просьбой продолжить показ сериала

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вторую часть сериала "Эпидемия" вернули на платформу Premier и покажут целиком до конца года. Об этом корреспонденту ТАСС в среду рассказали в пресс-службе платформы.

"Платформа Premier до Нового года покажет все восемь серий сериала "Эпидемия" Павла Костомарова. Новые серии апокалиптического триллера появятся на платформе в пятницу, 20 декабря", - сказал собеседник ТАСС.

По словам представителя платформы, зрители написали огромное количество обращений с просьбой продолжить показ сериала. "Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года. Изначально мы планировали показать финал "Эпидемии" уже после праздников, когда завершатся все новогодние проекты", - пояснили в пресс-службе.

В ряде СМИ ранее появились подозрения, что сериал сняли умышленно из-за показанных там протестов. В пресс-службе эту версию опровергли, заявив, что хотели выбрать более удачный слот для демонстрации.

О сериале

В сериале "Эпидемия" по бестселлеру Яны Вагнер снялись Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов и другие. Сериал рассказывает об эпидемии неизвестного вируса в Москве.

Мировая премьера состоялась в Канне в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries. "Эпидемия" стала первым российским сериалом, попавшим в конкурс этого фестиваля. Киноверсия "Эпидемии" была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Кроме того, сериал был показан вне конкурса на международном фестивале "Край света".

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