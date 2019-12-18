Денис Мацуев и Омский симфонический оркестр исполнили "Бурлеску" Штрауса

ОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Пианист и народный артист России Денис Мацуев и Омский академический симфонический оркестр исполнили в среду со сцены Омской филармонии произведение Рихарда Штрауса "Бурлеска", которое из-за сложности крайне редко звучит со сцены.

"[Омский] оркестр находится в замечательном тонусе, с прекрасной энергетикой. Я в предвкушении выхода на сцену с двумя сложнейшими программами. Это "Бурлеска" Штрауса - одно из самых трудных в ансамблевом плане произведений. И второй концерт [Ференца] Листа - тоже сложнейшее [произведение]", - сказал Мацуев журналистам перед концертом.

Он отметил, что всегда с огромным удовольствием выступает в Омске. "Прошлый год я по техническим причинам пропустил, и это недоразумение, которое больше никогда не повторится", - сказал артист.

По завершению концерта Мацуев, который является также президентом фонда "Новые имена", занимающегося поиском и поддержкой молодых талантов, вручил стипендии омским музыкантам. "Денис Леонидович закончил отбор творческой молодежи - это четверо ребятишек из Омской области, которые получат право провести в летней творческой школе в Суздали 21 день и окунуться в эту творческую атмосферу", - рассказал журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

Мацуев добавил, что по просьбе Буркова организует гастроли омского оркестра в Москве и Санкт-Петербурге. "Мы это сделаем однозначно в 2020 году. Я обязательно поговорю с [художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра] Валерием Гергиевым, чтобы омский оркестр приехал в Мариинский-3 (концертный зал Мариинского театра). Это замечательная традиция, когда наши лучшие региональные оркестры приезжают и показывают свое искусство петербургской публике", - подытожил пианист.