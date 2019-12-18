В Год театра в Свердловской области прошло более 400 культурных мероприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Год театра в Свердловской области включил в себя более 400 культурных мероприятий. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов на церемонии закрытия Года на площадке Театра музыкальной комедии в среду.

"В Год театра прошло большое количество мероприятий по всей Свердловской области. Год театра задал такую высокую планку, что нам и в 2020 году не нужно снижать этот уровень", - сказал Власов, отметив, что всего за год на территории Свердловской области прошло более 400 мероприятий в рамках Года театра.

По словам регионального министра культуры Светланы Учайкиной, мероприятия Года театра продолжатся в Свердловской области и в следующем году. "Мы считаем, что календарным годом, Год театра, конечно же, не заканчивается, потому что у нас есть еще планы, которым суждено реализоваться в 2020 году", - сказала Учайкина.

По ее словам, в следующем году в регионе проведут масштабные реконструкции значимых театров области. "Например, это ремонт Дома актеров. Средства выделены, их освоение начнется в первом квартале 2020 года. Кроме того, в следующем году 90-летие будет отмечать наш Театр драмы", - сказала министр.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, 2019 год был объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.