{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Год театра в Свердловской области прошло более 400 культурных мероприятий

В 2020 году мероприятия Года театра в Свердловской области продолжатся

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Год театра в Свердловской области включил в себя более 400 культурных мероприятий. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов на церемонии закрытия Года на площадке Театра музыкальной комедии в среду.

"В Год театра прошло большое количество мероприятий по всей Свердловской области. Год театра задал такую высокую планку, что нам и в 2020 году не нужно снижать этот уровень", - сказал Власов, отметив, что всего за год на территории Свердловской области прошло более 400 мероприятий в рамках Года театра.

По словам регионального министра культуры Светланы Учайкиной, мероприятия Года театра продолжатся в Свердловской области и в следующем году. "Мы считаем, что календарным годом, Год театра, конечно же, не заканчивается, потому что у нас есть еще планы, которым суждено реализоваться в 2020 году", - сказала Учайкина.

По ее словам, в следующем году в регионе проведут масштабные реконструкции значимых театров области. "Например, это ремонт Дома актеров. Средства выделены, их освоение начнется в первом квартале 2020 года. Кроме того, в следующем году 90-летие будет отмечать наш Театр драмы", - сказала министр.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, 2019 год был объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Денис Мацуев и Омский симфонический оркестр исполнили "Бурлеску" Штрауса
Концерт прошел на сцене Омской филармонии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС