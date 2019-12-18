Авторы реставрации в Метрополитен-музее создадут дизайн сцены оперного театра в Перми

ПЕРМЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Авторы реставрации крыла Рокфеллера в Метрополитен-музее в Нью-Йорке из международного архитектурного бюро Why создадут дизайн новой сцены Пермского театра оперы и балета, сообщили в среду в пресс-службе краевого министерства культуры.

"Дизайн новой сцены театра оперы и балета разработают авторы реставрации в Метрополитен-музее. Первые эскизы новой сцены для общественного обсуждения представит их автор, архитектор Андрей Стойич в середине января. Над архитектурной концепцией, фасадными решениями и внутренним интерьером пермского театра работало архитектурное бюро Why. Новая сцена Пермского театра оперы и балета станет одним из самых современных и технологичных зданий", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, поддержку в разработке проектов по строительству новой сцены Пермской оперы оказывает российский миллиардер Роман Абрамович.

Работа над проектом новой сцены началась летом 2019 года, строительство должно начаться в 2020 году, а ввести в эксплуатацию ее планируют в декабре 2022 года, ориентировочная стоимость объекта составляет более 10 млрд рублей, общая площадь здания - 32 тыс. кв.м. По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, в новом театре будет два зала - на 1300 и 800 мест, а также три балетных, хоровой и классы для индивидуальных занятий. Здание новой сцены расположится в центре Перми в микрорайоне Разгуляй у сквера Василия Татищева.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Его достижения неоднократно отмечены премиями фестиваля "Золотая маска". Здание театра расположено в центре Перми на улице Петропавловская. Как сообщал гендиректор Пермской оперы Андрей Борисов, новая сцена даст возможность раскрыть творческие потенциалы театра, появится возможность поставить тетралогию Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунга" или "Аиду" Джузеппе Верди. Сейчас оркестр, необходимый для этих постановок, не вместится в оркестровую яму.

Архитектурное бюро Why располагается в Соединенных Штатах Америки (США) - в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в команде дизайнеров и архитекторов 40 человек. Среди проектов, над которыми работал и работает Why - Фонд искусств Martian Brothers в Лос-Анджелесе, флагманская галерея Christie's Beverly Hills на аукционе, галерея Ларри Гагосяна в Сан-Франциско и Музей изобразительных искусств в Луисвилле, реставрация крыла Рокфеллера в Метрополитен-музее и зал Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, галерея Северо-Западного побережья, Музей Темпо в Маниле и многие другие.