Мединский посоветовал включить фильм "Союз спасения" в обязательную школьную программу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский посоветовал включить исторический фильм о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Первым каналом, в обязательную школьную программу.

"Я обещаю привести всю свою семью на этот фильм по билетам, и каждый еще приведет по 10 человек. Я мечтаю, чтобы этот фильм стал обязательным к просмотру для всех школьников, которые изучают этот период русской истории. Мы обязательно напишем его в рекомендациях в учебники", - сказал Мединский на премьере картины в киноцентре "Октябрь".

Министр культуры поделился, что он глубоко убежден, что невозможно найти в нашей истории другого такого интересного и потрясающего эпизода. "Это было очень красивое время и красивые люди, Россия - единственная сверхдержава в мире, страна, которая не знает поражений, это потрясающе романтично, но кровь, но власть, но бедствия народные. И никто никогда не пытался сказать об этом правду", - отметил он.

Режиссером картины выступил Андрей Кравчук. Авторами сценария стали Никита Высоцкий, Олег Маловичко, продюсеры - Анатолий Максимов, Константин Эрнст. Выход фильма в российский прокат запланирован на 26 декабря.

Генеральный директор Первого канала, также продюсер фильма Константин Эрнст обратил внимание, что то, что связано с декабристами, знакомо каждому, кто родился в России. "Но при ближайшем рассмотрении об этом никто не знает ничего. Некая полуромантическая псевдоисторическая каша в голове не соответствует ничему <...> Мы залезли в архивы, начали читать, увидели это несколько по-другому, надеемся, очень реалистично", - сказал продюсер.

Он добавил, что действие в фильме показано беспристрастно. "Мы не занимали никакой стороны, нам жалко всех в этой истории", - подчеркнул он.

О премьере и ее гостях

Главные роли организаторов восстания 1825 года исполнили Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев). Помимо этого, в картине также играют Антон Шагин, Александр Домогаров, Иван Колесников и Виталий Кищенко.

Согласно сюжету, российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. События фильма разворачиваются в период 1814-1825 годов на фоне восстания декабристов.

Премьеру исторической картины посетили режиссеры Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, Карен Шахназаров, Константин Богомолов, телеведущая Ксения Собчак, актеры Ингеборга Дапкунайте, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Антон Шагин, Павел Прилучный, Леонид Бичевин, Александр Домогаров, ректор ВГИК Владимир Малышев, председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, модельер Валентин Юдашкин. Коллег с Первого канала поддержали телеведущие Иван Ургант, Елена Малышева, Леонид Якубович, Борис Берман и Ильдар Жандарeв.

После показа в Москве фильм будет представлен в 13 российских городах. 23 декабря состоятся показы в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Владивостоке, Иваново, Хабаровске, Щебекино.