Девятый эпизод "Звездных войн" выходит в российский прокат

"Мне кажется, что совершенно определенно здесь нет никакой вторичности, за которую ругали "Пробуждение силы", седьмой эпизод, и предыдущий эпизод. Вообще фанаты на то и фанаты, чтобы быть чем-то недовольными. В случае с "Пробуждением силы" они были недовольны параллелями с первой трилогией. Мне кажется, что в третьей части "Скайоукер. Восход" этого нет. Это не значит, что фанаты будут довольны, возможно, наоборот, но в этой картине даны ответы на все основные вопросы, вызывавшие недоумения в последних сериях, и произведено переосмысление мифологии франшизы. Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней. Весь этот фильм о ней, и его можно расценивать чуть ли не как феминистический манифест. Такого никогда не было в "Звездных войнах", - сказал ТАСС кинокритик Антон Долин.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов рассказал ТАСС о создании киносаги. "Звездные войны" - это легендарная история, началась она с того, что этот замысел возник у Джорджа Лукаса. Он четыре года обивал пороги крупных компаний Голливуда, пытаясь продать им эту идею, ни одна компания не согласилась, пока не согласились 20th Century Fox. Это согласие было очень выгодно для компании, потому что с этого началось триумфальное шествие этой картины по миру. Джордж Лукас, будучи режиссером первого эпизода, дальше был только продюсером, он перерасходовал бюджет, что очень не понравилось компании. Но, в конечном итоге, благодаря космическому успеху деньги не только вернулись, но и позволили в течение полувека уже почти жить безбедно и фирме, и самому Лукасу", - отметил он.

"Продолжения (киносаги) живут и по сей день, и сейчас этот цикл принадлежит другой компании, другие люди это делают, но он довольно успешный, и я думаю, что новый фильм будет столь же успешен, что и предыдущие. Признаков того, что серия выдыхается, я не вижу", - добавил Разлогов.

В апреле стало известно, что новая картина станет завершающей в серии фильмов, сюжет которых построен на истории о джедае Люке Скайуокере, роль которого исполняет актер Марк Хэмилл. Вместе с ним в новой ленте сыграли Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Адам Драйвер, Оскар Айзек и другие.

О "Звездных войнах"

Оригинальная трилогия "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х годов он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney. В 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы", которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд. В 2017 году вышла картина "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи", собравшая $1,3 млрд.