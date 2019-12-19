Умер художник-мультипликатор Юрий Батанин

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Художник-мультипликатор Юрий Батанин, работавший над мультфильмами "Тайна третьей планеты", "Князь Владимир" и многими другими, умер в возрасте 67 лет.

"14 декабря на 68-м году жизни остановилось сердце замечательного художника анимационного кино Юрия Анатольевича Батанина. С самого начала своей творческой деятельности в качестве художника-мультипликатора он проявил себя как оригинальный и глубокий мастер", - говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

В Союзе отметили, что Батанин "всегда был одним из самых востребованных художников, обладающих своим неповторимым индивидуальным стилем". "Созданные им типажи всегда выразительны, обладают ярким характером, легко запоминаются", - говорится в сообщении.

"Все его творчество вызывает глубокое профессиональное уважение, а его трудовая биография представляет образец преданности делу и редкой скромности. Глубоко скорбим вместе с родными о безвременной кончине большого мастера. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и любил", - говорится на сайте.

Батанин родился 21 марта 1952 года. В 1971-1972 годах учился на курсах художников-мультипликаторов при Госкино СССР. В 1973 году был приглашен на киностудию "Союзмультфильм", где долгое время работал в группе Андрея Хржановского. Художник участвовал в создании более 50 мультфильмов, среди которых "И с вами снова я", "Тайна третьей планеты", "Подружка", "Кошка, которая гуляла сама по себе", "Василиса Премудрая", "Князь Владимир" и многие других.