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Ассоциация театральных критиков назвала "Барокко" Серебренникова спектаклем года

Человеком года стал художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала "Барокко" Кирилла Серебренникова лучшим спектаклем года. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"В номинации "Спектакль года", по версии АТК, победила постановка Кирилла Серебренникова "Барокко" ("Гоголь-центр", Москва)", - сказано в сообщении.

В шорт-лист лучших российских спектаклей по итогам года ассоциация включила 12 проектов. Среди них "Преступление и наказание", поставленный Константином Богомоловым в петербургском театре "Приют комедианта", "Иранская конференция" Виктора Рыжакова, идущая на сцене Театра Наций, "Зобеида" Олега Долина в Российском академическом молодежном театре.

В короткий список вошли также две постановки, ставшие частью фестиваля "NET: Новый Европейский театр", прошедшего в этом году в Москве и Санкт-Петербурге. Это "Игрушки" датской театральной компании Signa и "Пиноккио" Бориса Юхананова в Электротеатре "Станиславский".

Человеком года, по версии Ассоциации театральных критиков, стал художественный руководитель Московского Театра Наций Евгений Миронов. Артист был отмечен с формулировкой "За деятельную поддержку театров и людей театра в регионах, а также за развитие и сохранение фестиваля "Территория".

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичМиронов, Евгений Витальевич
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