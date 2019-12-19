Никита Михалков вручил памятные медали Пахмутовой, Добронравову и Колларовой

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Памятные золотые медали поэта, автора текстов гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации Сергея Михалкова (1913-2009) вручены народной артистке СССР Александре Пахмутовой, поэту Николаю Добронравову и профессору Эве Колларовой. Церемония прошла в Особняке дипведомства на Спиридоновке.

"Я очень рад, что имею возможность в очередной раз вручить медали имени Сергея Михалкова достойнейшим людям, внесшим вклад в нашу культуру, нашу жизнь, людям, которые являются легендами. Это не премия тем, кто пишет для детей, это премия тем, кто понимает - "сегодня - дети, завтра - народ", - сказал президент Российского Фонда культуры Никита Михалков перед вручением медалей.

"Я очень счастлив, что мы находим время продолжать эту традицию, потому что, как показывает время, то, что делал и говорил Сергей Владимирович [Михалков], приобретает новый смысл. Очень много вещей, которые он говорил, которые ты пропускаешь мимо, а потом проходит время и ты начинаешь понимать, насколько просто и глубоко, насколько объемно он мыслил", - добавил он.

В этом году медаль планировалось вручить четырем людям. "Сегодня нам предстояло вручить золотую медаль Сергея Михалкова художнику, многогранный талант которого оказал заметное влияние на отечественное искусство. Сергей Александрович Алимов был признанным мастером анимационного кино, блестящим театральным художником-постановщиком, книжным графиком и мудрым педагогом. К сожалению, сегодня мы с ним простились, медаль обязательно передадим семье", - отметил ведущий церемонии, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

История награды

Медаль, учрежденная Российским фондом культуры (РФК) в 2010 году, присуждается один раз в два года представителям отечественной культуры и общественным деятелям за гуманистический вклад в воспитание молодого поколения. Автор медали - скульптор Георгий Франгулян. На памятном знаке изображен профиль Сергея Михалкова и его знаменитые слова - "Сегодня - дети, завтра - народ".

Среди лауреатов памятной медали прошлых лет - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Василий Ливанов, народный артист СССР Юрий Башмет, народный художник СССР Зураб Церетели.