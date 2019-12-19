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Театр "Современник" открыл после ремонта Другую сцену

Это событие приурочили к дню рождения художественного руководителя театра Галины Волчек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Современник" открыл после ремонта свою Другую сцену в четверг, приурочив это событие к дню рождения художественного руководителя театра, народной артистки СССР Галины Волчек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Ровно год назад "Современник" торжественно отметил свое возвращение в здание на Чистопрудном бульваре после глобального ремонта, сделав это 19 декабря, в день рождения художественного руководителя театра, народной артистки СССР Галины Борисовны Волчек, которой в прошлом году исполнилось 85 лет. В этом сезоне мы не стали изменять традиции и днем открытия обновленной Другой сцены снова выбрали 19 декабря", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, событие отметили в узком кругу веселым капустником, который стал поздравительным сюрпризом для Галины Волчек.

Директор театра Игорь Попов констатировал, что работы по обновлению Другой сцены в основном завершены. "Основной блок сделан, что дает нам повод начать использовать площадку в рабочем режиме", - заявил он, добавив, что ремонтные работы более мелкого масштаба будут проводиться без нарушения репертуарного плана.

Согласно афише, уже в пятницу, 20 декабря, на Другой сцене состоится спектакль "Посторонний", 21 декабря пойдет спектакль "Соловьев и Ларионов", 28 декабря будет показано "Загадочное ночное убийство собаки".

Премьеры сезона

В пресс-службе проинформировали, что первая премьера этого сезона на Другой сцене выйдет 12 января. Это будет спектакль "Что вы делали вчера вечером?" молодого режиссера, выпускника режиссерского факультета ГИТИС (мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова) Андрея Маника.

"Эта постановка - результат взаимного и плодотворного сотрудничества театра "Современник" и драматурга-абсурдиста Дмитрия Данилова", - отметила собеседница агентства. "Андрей Маник второй раз берется за материал, написанный Даниловым. Придуманный им в прошлом сезоне одноактный спектакль "Свидетельские показания" станет частью новой постановки "Что вы делали вчера вечером?" - уточнила она.

В феврале тот же Андрей Маник выпустит на Другой сцене еще одну премьеру - спектакль по пьесе классика израильской драматургии Ханоха Левина "Крум".

"Для меня пьеса "Крум" о том, как человек теряет ощущение жизни. Главный герой настолько охвачен большими идеями, планами, мечтаниями, претензиями ко всему вокруг, что не чувствует своего участия в жизни, она как будто проходит мимо. В моем поколении я вижу таких людей огромное количество", - сказал режиссер Андрей Маник, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, благодаря окончанию ремонта Другой сцены в театре продолжится проект "Поиск". "Эта творческая лаборатория создана молодежью "Современника" больше года назад, ее основной площадкой является Другая сцена, - пояснили в пресс-службе. - Именно здесь в рамках проекта "Поиск" 14 января будет показан режиссерский эскиз спектакля Ивана Комарова по последнему киносценарию Геннадия Шпаликова "Девочка Надя, что тебе надо?", пропуском на просмотр будет регистрация на сайте театра".

Теги
РоссияВолчек, Галина Борисовна
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