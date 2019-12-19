Театр "Современник" открыл после ремонта Другую сцену

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Современник" открыл после ремонта свою Другую сцену в четверг, приурочив это событие к дню рождения художественного руководителя театра, народной артистки СССР Галины Волчек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Ровно год назад "Современник" торжественно отметил свое возвращение в здание на Чистопрудном бульваре после глобального ремонта, сделав это 19 декабря, в день рождения художественного руководителя театра, народной артистки СССР Галины Борисовны Волчек, которой в прошлом году исполнилось 85 лет. В этом сезоне мы не стали изменять традиции и днем открытия обновленной Другой сцены снова выбрали 19 декабря", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, событие отметили в узком кругу веселым капустником, который стал поздравительным сюрпризом для Галины Волчек.

Директор театра Игорь Попов констатировал, что работы по обновлению Другой сцены в основном завершены. "Основной блок сделан, что дает нам повод начать использовать площадку в рабочем режиме", - заявил он, добавив, что ремонтные работы более мелкого масштаба будут проводиться без нарушения репертуарного плана.

Согласно афише, уже в пятницу, 20 декабря, на Другой сцене состоится спектакль "Посторонний", 21 декабря пойдет спектакль "Соловьев и Ларионов", 28 декабря будет показано "Загадочное ночное убийство собаки".

Премьеры сезона

В пресс-службе проинформировали, что первая премьера этого сезона на Другой сцене выйдет 12 января. Это будет спектакль "Что вы делали вчера вечером?" молодого режиссера, выпускника режиссерского факультета ГИТИС (мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова) Андрея Маника.

"Эта постановка - результат взаимного и плодотворного сотрудничества театра "Современник" и драматурга-абсурдиста Дмитрия Данилова", - отметила собеседница агентства. "Андрей Маник второй раз берется за материал, написанный Даниловым. Придуманный им в прошлом сезоне одноактный спектакль "Свидетельские показания" станет частью новой постановки "Что вы делали вчера вечером?" - уточнила она.

В феврале тот же Андрей Маник выпустит на Другой сцене еще одну премьеру - спектакль по пьесе классика израильской драматургии Ханоха Левина "Крум".

"Для меня пьеса "Крум" о том, как человек теряет ощущение жизни. Главный герой настолько охвачен большими идеями, планами, мечтаниями, претензиями ко всему вокруг, что не чувствует своего участия в жизни, она как будто проходит мимо. В моем поколении я вижу таких людей огромное количество", - сказал режиссер Андрей Маник, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, благодаря окончанию ремонта Другой сцены в театре продолжится проект "Поиск". "Эта творческая лаборатория создана молодежью "Современника" больше года назад, ее основной площадкой является Другая сцена, - пояснили в пресс-службе. - Именно здесь в рамках проекта "Поиск" 14 января будет показан режиссерский эскиз спектакля Ивана Комарова по последнему киносценарию Геннадия Шпаликова "Девочка Надя, что тебе надо?", пропуском на просмотр будет регистрация на сайте театра".