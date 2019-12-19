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В Русском музее представили выставку, посвященную открытию Антарктиды и освоению Арктики

Выставка в Михайловском замке продлится по 28 февраля 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Экспозицию, посвященную открытию Антарктиды и освоению Арктики российскими мореплавателями, представили для широкой публики в четверг в Государственном Русском музее, передает корреспондент ТАСС. Выставка в Михайловском (Инженерном) замке приурочена к Году Антарктиды в России.

"На выставке представлено около 100 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства из коллекции Русского музея, а также уникальные географические карты из коллекции Российского государственного архива Военно-морского флота, - это единственные три экспоната, которые поступили [не из коллекции музея]", - рассказал ТАСС специалист по координации научной работы Русского музея, член Союза художников России Руслан Бахтияров.

На выставке, в частности, представлены работы художника Павла Михайлова, который принимал участие в плавании Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" (в 1819-1821 годах), достигшем берегов Антарктиды 28 января 1820 года.

Среди его набросков, которые вместе составляют своего рода художественно-исторический дневник того путешествия, - портрет Беллинсгаузена, листы с изображением корабельной оснастки, а также коренных обитателей шестого континента - морских котиков и пингвинов.

"Работы Михайлова дают целостное представление об этапах плавания к берегам Антарктиды, поскольку Михайлов там фиксировал не только внешний облик этих ледяных островов или антарктического берега, но и даты, когда открывались эти острова. Интересно, что один из островов сам Беллинсгаузен назвал в честь Михайлова", - отметил Бахтияров.

Освоение Арктики в предметах искусства

Значительный раздел выставки - это работы, посвященные изучению российского Заполярья и Арктики. Среди них - листы из альбома литографий к "Путешествию Бэра на Новую Землю в 1837 году". Экспедиция естествоиспытателя Карла Бэра стала первым шагом в освоении северных широт акватории Арктики, и листы из альбома литографий позволяют получить представление о значении сделанных открытий, пояснил искусствовед.

В экспозицию вошли и работы ненецкого художника-самоучки Ильи Вылки. "Здесь представлен листы из альбома, который был преподнесен Николаю II в 1911 году, и сам художник был удостоен особой благодарности от императора и награжден именным ружьем. Это, может быть, был первый по-настоящему значительный профессиональный художник, представляющий народы Крайнего Севера, причем он сам принимал участие в географических экспедициях русских путешественников", - рассказал Бахтияров.

Искусство народов Севера

Еще одна группа работ, представленных на выставке, связана с деятельностью ленинградского Института народов Севера. Скульптуры, созданные его студентами в 20-30-е годы XX столетия, "вызывали в то время очень большой интерес, поскольку они были своеобразной параллелью поискам художников-модернистов на Западе и художников русского авангарда… тому, что искали Пикассо в африканских скульптурах или Гоген в творчестве народов Океании", - пояснил искусствовед.

Посетители выставки смогут увидеть и уникальную резьбу по кости, по моржовому клыку. "Аналогов в мировом искусстве этому нет. В основном, работы созданы во второй половине XX века. Здесь разворачивается на поверхности клыка увлекательное повествование о жизни этих северных поселков и оленеводов", - отметил Бахтияров. Он добавил, что экспонаты, созданные тобольскими косторезами и чукотскими мастерами, никогда еще не показывались на выставках вместе.

В экспозиции демонстрируются и произведения художника Константина Коровина, который в конце XIX века был командирован меценатом Саввой Мамонтовым на Север. Выставленные полотна, в которых он отразил впечатления от путешествия на Кольский полуостров в Заполярье, предназначались для Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

Работы второй половины XX века

"Еще одна серия - работы Андрея Яковлева, художника, представляющего "Суровый стиль". Это работы, в основном, 60-х годов. Главную известность ему принесли изображения коренных народов Севера", - сказал Бахтияров. Главными героями его картин стали рядовые труженики и жители полярного края. По словам искусствоведа, в них соединились "эпическое, монументальное восприятие Севера, и в то же время очень камерное, по-человечески простое".

Среди наиболее поздних работ, показанных на выставке, - триптих современного художника Олега Маслова, созданный в 1988 году и посвященный походу и спасению ледокола "Челюскин" (в 1934 году). "Он показывает спасение челюскинцев в совершенно новом ключе, - скорее это какой-то игровой сюжет, то ли из какого-то мультфильма, то ли из компьютерной игры", - отметил Бахтияров.

Посетители смогут также познакомиться с медалями и памятными знаками, которые отмечали географические открытия и увековечивали историю покорения и освоения полярных широт. Выставка в Михайловском замке продлится по 28 февраля 2020 года.

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