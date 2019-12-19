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В Калининграде открылась выставка картин российского путешественника Федора Конюхова

Экспозиция включает 50 работ - живопись и графику

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Выставка "Палитра пилигрима", включающая 50 работ известного российского путешественника Федора Конюхова, открылась в четверг в Музее Мирового океана в Калининграде. Автор сам представил свои работы и встретился с жителями города, сообщил ТАСС заместитель директора музея Алексей Буданов.

"Федор Конюхов представил выставку своих работ "Палитра пилигрима", встретился с жителями города, рассказал о своих путешествиях", - сказал Буданов, добавив, что экспозиция будет доступна для посетителей музея с 20 декабря и до середины марта 2020 года.

В экспозиции живопись, графика. Все это иллюстрации впечатлений путешественника, рассказал собеседник, добавив, что центральным экспонатом экспозиции стала картина "Красная чайка". Ранее коллекция уже была представлена в Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Федор Конюхов совершил несколько кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света (Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Минсона, пики Косцюшко и Мак-Кинли), а также на Южном и Северном полюсах.

Он является выпускником Бобруйского художественного училища по специальности "резчик-инкрустатор", с 1983 года - член Союза художников СССР, а также член Московского союза художников и скульпторов, почетный академик Российской Академии художеств (РАХ), награжденный Золотой медалью РАХ. В общей сложности Конюхов создал более 3 тыс. произведений и неоднократно участвовал в российских и международных выставках.

Теги
РоссияКонюхов, Федор ФилипповичКалининградская область
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