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Выставки мультипликатора "Союзмультфильма" и студентов Школы Родченко открылись в Москве

В частности, на выставке Хржановского "Мой круг" можно увидеть как подготовительные материалы к фильмам, так и сами работы режиссера

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Выставки режиссера анимационных фильмов, народного артиста РФ Андрея Хржановского и двух студентов Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко - художников Игоря Самолета и Ильи Колесникова открылись в четверг в московском Мультимедиа Арт музее (МАММ).

"Выставка Хржановского "Мой круг" приурочена к 80-летию режиссера <...> Для нас было очень важно показать рабочие материалы, эскизы, творческую лабораторию художника-мультипликатора, режиссера анимационный фильмов", - сказала куратор Мария Лаврова.

По ее словам, на выставке можно увидеть как подготовительные материалы к фильмам, так и сами работы режиссера. "Фильмы Андрея Юрьевича отличаются от большинства мультипликационных фильмов, к которым мы все привыкли: они сочетают в себе анимацию, документальные кадры, живопись, поэзию", - пояснила Лаврова. В экспозицию в том числе вошли эскизы к новому, еще не законченному фильму Хржановского - "Нос, или Заговор "не таких" по мотивам повести Николая Гоголя "Нос".

Выставка организована в сотрудничестве с Музеем кино и киностудией "Союзмультфильм". Со 2 января по 8 января МАММ проведет показы всех фильмов Хржановского. Будут представлены картины "Жил-был Козявин", "Стеклянная гармоника", "Бабочка", "В мире басен", "День чудесный", "Чудеса в решете" и другие.

Скриншоты с телефона и посылки из Китая

Вторая выставка "Энергия ошибки" Игоря Самолета посвящена проблеме человеческих взаимоотношений, которая рассматривается через социальный и цифровой фильтры. "Я помещаю зрителя в свой коммуникационный пузырь, который сшит из моего контента, предлагаю зрителю разгадать историю, которая там заложена <...> Идея этой выставки: как быть счастливым в предложенных исторических обстоятельствах", - поделился художник.

Как пояснил ТАСС заведующий отделом культурно-просветительских программ музея Никита Слинкин, пространство выставки олицетворяет комнату художника. "Это портрет современника, собранный из такого "мусора" - из скриншотов, которые мы делаем, чтобы не забыть, что-то сделать", - отметил он.

Гости выставки увидят скриншоты экрана телефона художника, включающие плей-листы, новости, переписки в мессенджерах, автопортреты с использованием Instagram, Snapchat, посты в Facebook и арт-объекты, созданные из них. Виртуальный дневник художника сопоставляется на выставке с бумажным дневником школьника Олега Черневского, жившего в 1930-х годах. В предоставленных международным обществом "Мемориал" записях сочетаются личные истории - любви и расставания и комментарии на тему политики.

Третья выставка - "Бумажный тигр, пластиковый дракон" Ильи Колесникова - открывает в Мультимедиа Арт Музее долгосрочную программу "ШР в МАММ", совместную со Школой Родченко, цель которой - познакомить гостей музея с талантливыми студентами школы.

Арт-объект Колесникова представляет собой своеобразную китайскую стену, построенную из нераспечатанных посылок, которые на протяжении двух лет приходили на адрес художника из китайских интернет-магазинов. Через инсталляцию Колесников осмысляет самоценность потребления.

Школа Родченко существует с 2006 года и является структурным подразделением МАММ. В ее стенах готовят художников, профессионалов в области фотографии и современного искусства, использующего другие медиа. Студенты и выпускники школы являются участниками российских и международных выставок и фестивалей, в числе которых Венецианская биеннале, Международные фотографические встречи в Арле, Hong Kong Arthouse Film Festival.

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