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РАМТ подведет итог работы Лаборатории по поиску новых форм коммуникации театра и молодежи

В РАМТ покажут работы пяти авторов, которым может быть предложено дальнейшее сотрудничество с театром

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) проведет в пятницу итоговый показ первой междисциплинарной Лаборатории по поиску новых форм коммуникации современного театра с детьми и подростками. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В РАМТ покажут работы пяти авторов, которым может быть предложено дальнейшее сотрудничество с театром. На участие в Лаборатории было подано около 200 заявок. Финалисты были выбраны на основе сочетания факторов: от новаторства формы и профессионального опыта автора - до технической и финансовой доступности реализации замысла в пространстве театра.

Зрители увидят аудио-путешествие по театру "Под люстрой" режиссера Ленары Гадельшиной, опыт предметного театра с элементами "живого кино" "Несказки", поставленного Михаилом Плутахиным. На сцене будут также представлены документальный проект о школьнике на селе "Деревня и я" Дмитрия Крестьянкина, коллаборация жанров "Поиски свободы" Татьяны Лариной и инстаграм-спектакль для интровертов "Как перестать беспокоиться и начать жить" Алексея Кокорина и Алексея Жеребцова.

Лаборатория стартовала 1 сентября, участники представили проекты, направленные на обновление театрального языка в диалоге со зрителями до 18 лет. Проект собрал как недавних выпускников театральных вузов, так и уже заявивших о себе в театральном сообществе драматургов, режиссеров, художников, театроведов, продюсеров, музыкантов, которые объединялись в тандемы.

"Авторы заявок активно откликнулись на призыв РАМТа о расширении границ театра для детей и подростков в сторону междисциплинарности, смело скрещивая известные и изобретая новые форматы театрального диалога. Так в числе идеей новых форм коммуникации прозвучали: лаборатория звука, первый опыт священного театра, кукольный док, импровопера и инсталляция текста, иммерсивная клоунада, фэшн-воркшоп-дефиле, сенсорный беби-мюзикл, лаборатория перформанса и многое другое", - сказали в пресс-службе.

По словам пресс-службы, фаворитами участников стали многочисленные вариации театра site-specific: триллер-променад и парад-демонстрация из мира детских фантазий, литературный лабиринт и инсталляция ощущений войны, квест по пьесам class-act и спектакль-бродилка по миру слепо-глухих.

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