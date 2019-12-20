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Новосибирский театр "Красный факел" покажет спектакли в Германии и Южной Корее

Также театр планирует гастроли в Хорватии

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Два спектакля новосибирского театра "Красный факел", который в 2020 году отметит свой 100-летний юбилей, покажут в следующем году во время гастролей в Германии и Южной Корее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Зарубежные гастроли театра в следующем году пройдут в Дрездене (Германия) и в Сеуле (Республика Корея), также планируется организация гастролей в Хорватии. В Дрездене труппа "Красного факела" покажет спектакль "Дети солнца", в Сеуле - "Онегина", - пояснили в пресс-службе.

Показ спектакля "Дети солнца", основанного на пьесе Максима Горького в постановке Тимофея Кулябина, пройдет в европейском центре искусств Helleray в Дрездене 18 и 19 января. Спектакль, в октябре номинированный на театральную премию "Золотая маска", рассказывает историю об интеллигентной российской семье в период социальных изменений. Режиссер Тимофей Кулябин совместно с драматургом Ольгой Федяниной осовременил пьесу Горького, перенеся ее в 1999 год и значительно сократив число персонажей.

Гастроли в Южной Корее включают в себя два показа одной из самых успешных постановок "Красного факела" - спектакля Онегин (8 и 9 ноября 2020 года). Показ пройдет в сеульском арт-центре "LG", зрительный зал которого вмещает больше тысячи человек. За вольную интерпретацию произведения Пушкина в спектакле "Онегин" театр дважды стал лауреатом национальной премии "Золотая маска".

Новосибирский академический театр "Красный факел" - первый в городе, был организован в 1920 году. Театр был создан как воплощение сценических идей Мейерхольда, Станиславского, Таирова. В составе труппы 42 актера, спектакли "Красного факела" шесть раз номинировались на соискание премии "Золотая маска".

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РоссияНовосибирская область
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