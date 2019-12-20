Во Владивостоке открылась выставка картин шести музеев о династии Романовых

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Выставка картин "Государи и государыни - венценосные покровители искусств" из собраний шести российских музеев открылась в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Приморского края.

"Масштабный выставочный проект "Государи и государыни - венценосные покровители искусств" стартовал в Приморской краевой картинной галерее в пятницу, 20 декабря. Вернисаж посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Культурный проект посвящен 300-летию образования Российской империи и 350-летию со дня рождения Петра I Великого. Выставка продлится до 29 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Участниками проекта стали Государственный Русский музей, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств (Санкт-Петербург), Государственный исторический музей (Москва), Приморская государственная картинная галерея (Владивосток), Дальневосточный художественный музей (Хабаровск) и Иркутский областной художественный музей имени Сукачева. Всего более 50 экспонатов, в том числе первые портреты, которые иностранцы писали с русских царей. Как рассказала ТАСС директор Приморской картинной галереи Алена Даценко, кураторы выставки хотели с ее помощью рассказать, как российские самодержцы влияли на искусство в те или иные периоды истории.

"Россия на протяжении семи столетий развивала в основном религиозное искусство, и только с Петром Великим в нашу страну приходит европейское искусство в разных его видах: миниатюра, эмаль, европейский портрет, графика. Это рассказ и о создании Русской академии художеств, которая появилась также благодаря Петру I, который не только привез западных художников для работы в Россию, но и повелел им обязательно обучать русских мастеров. Именно они впоследствии стали первыми профессорами академии художеств", - рассказала директор галереи.

Как рассказал ТАСС куратор выставки Владимир Петухов, одним из наиболее интересных экспонатов является портрет Петра I кисти Луи Каравака. Это прижизненный портрет, созданный одним из любимейших художников Петра, очень необычный с точки зрения иконографии. "В портрете государь предстает в форме бомбардира Преображенского полка. Это очень личный, человеческий образ государя-преобразователя", - рассказал Петухов.

Также среди экспонатов он выделил эскиз к "Явлению Христа народу" Александра Иванова, пейзаж Ивана Шишкина "Сосновый лес", принадлежавший последнему государю Николаю II, и который был куплен им у художника лично для оформления бильярдной комнаты в Зимнем дворце.