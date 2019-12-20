{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичи смогут встретить Новый год в консерватории или с рок-музыкой

Кроме того, бесплатные концерты пройдут в парке "Зарядье" со 2 по 7 января

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники в Москве пройдут под аккомпанемент классики, рок-, поп- и хип-хоп-музыки. ТАСС изучил афишу основных концертных площадок столицы, сделав подборку наиболее ярких концертов.

Организаторы фестиваля "Новый год в Консерватории" по традиции будут встречать гостей в канун праздника бокалом шампанского. 31 декабря в Большом зале Московской консерватории выступит аргентинский тенор Хосе Кура с оперными ариями европейских композиторов. Третьего января выступит его мексиканский коллега Хесус Леон, а на следующий день - двухкратный лауреат премии "Грэмми", американская меццо-сопрано Джойс Дидонато. Завершит смотр 5 января голландский фортепианный дуэт Лукаса и Артура Юссена с интерпретациями работ Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Франсиса Пуленка, Мориса Равеля и Фазыла Сая.

Концертный зал им. Чайковского встретит Новый год под аккомпанемент фестиваля искусств "Русская зима": 30 декабря на сцену выйдут Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр, 31 декабря - Юрий Башмет во главе камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". В "Филармонии-2" пройдет фестиваль новогодних каникул "Елка", в программе которого - выступление Московского театра кукол и театра "Модерн", семейный мюзикл "Морозко" и другие представления для детей разных возрастов, включая самых маленьких.

Предпочитающие рок-музыку могут встретить Новый год в "Главclub Green Concert". Праздничный вечер 31 декабря там откроет группа "Сплин", отметившая в уходящем году 25-летие. "За четверть века на виду группа записала пару канонических ("Коллекционер оружия" и "25-й кадр") и несколько отличных пластинок, а в последние годы решила брать не только качеством, но и количеством, доведя их сумму до 15, - отметили организаторы. - Иными словами, один из главных рок-составов страны не почивает на лаврах, выбирая свои greatest hits, а в "Главclub Green Concert" будут звучать, конечно же, именно они - из постоянно обновляющегося лонг-листа".

Следом за ними на сцену столичного клуба выйдут другие гости из Санкт-Петербурга - джипси-фолк-рок-команда The Hatters. Их выступление пройдет в двух отделениях: первое закончится незадолго до, а второе начнется вскоре после боя курантов.

Для тех, кому ближе мероприятия на открытом воздухе, парк "Зарядье" совместно с организаторами фестиваля "Дикая мята" проведет бесплатные концерты в рамках программы "Путешествие в Рождество". На фоне главных достопримечательностей столицы со 2 по 7 января выступят группы Iowa, "Моя Мишель", Brainstorm, хип-хоп-исполнитель Антоха MC и другие музыканты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Le Monde: умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в "Шаровой молнии"
Ей было 78 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС