Москвичи смогут встретить Новый год в консерватории или с рок-музыкой

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники в Москве пройдут под аккомпанемент классики, рок-, поп- и хип-хоп-музыки. ТАСС изучил афишу основных концертных площадок столицы, сделав подборку наиболее ярких концертов.

Организаторы фестиваля "Новый год в Консерватории" по традиции будут встречать гостей в канун праздника бокалом шампанского. 31 декабря в Большом зале Московской консерватории выступит аргентинский тенор Хосе Кура с оперными ариями европейских композиторов. Третьего января выступит его мексиканский коллега Хесус Леон, а на следующий день - двухкратный лауреат премии "Грэмми", американская меццо-сопрано Джойс Дидонато. Завершит смотр 5 января голландский фортепианный дуэт Лукаса и Артура Юссена с интерпретациями работ Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Франсиса Пуленка, Мориса Равеля и Фазыла Сая.

Концертный зал им. Чайковского встретит Новый год под аккомпанемент фестиваля искусств "Русская зима": 30 декабря на сцену выйдут Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр, 31 декабря - Юрий Башмет во главе камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". В "Филармонии-2" пройдет фестиваль новогодних каникул "Елка", в программе которого - выступление Московского театра кукол и театра "Модерн", семейный мюзикл "Морозко" и другие представления для детей разных возрастов, включая самых маленьких.

Предпочитающие рок-музыку могут встретить Новый год в "Главclub Green Concert". Праздничный вечер 31 декабря там откроет группа "Сплин", отметившая в уходящем году 25-летие. "За четверть века на виду группа записала пару канонических ("Коллекционер оружия" и "25-й кадр") и несколько отличных пластинок, а в последние годы решила брать не только качеством, но и количеством, доведя их сумму до 15, - отметили организаторы. - Иными словами, один из главных рок-составов страны не почивает на лаврах, выбирая свои greatest hits, а в "Главclub Green Concert" будут звучать, конечно же, именно они - из постоянно обновляющегося лонг-листа".

Следом за ними на сцену столичного клуба выйдут другие гости из Санкт-Петербурга - джипси-фолк-рок-команда The Hatters. Их выступление пройдет в двух отделениях: первое закончится незадолго до, а второе начнется вскоре после боя курантов.

Для тех, кому ближе мероприятия на открытом воздухе, парк "Зарядье" совместно с организаторами фестиваля "Дикая мята" проведет бесплатные концерты в рамках программы "Путешествие в Рождество". На фоне главных достопримечательностей столицы со 2 по 7 января выступят группы Iowa, "Моя Мишель", Brainstorm, хип-хоп-исполнитель Антоха MC и другие музыканты.