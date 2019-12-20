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Le Monde: умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в "Шаровой молнии"

Ей было 78 лет

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" (1965), умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщила газета Le Monde.

По ее сведениям, актриса умерла в среду в Париже после продолжительной болезни.

Клодин Оже родилась в апреле 1941 года. Увлекаться кино и театром она начала еще во время учебы в школе. Всего за свою карьеру актрисы Оже сыграла почти в восьми десятках фильмов и телесериалов.

В 1958 году вместе с Роми Шнайдер и Аленом Делоном она снялась в картине Пьера-Гаспара Уи "Кристина", спустя два года - в фильме Жана Кокто "Завещание Орфея". Мировую славу Оже получила, исполнив роль Доминик Дерваль в фильме про британского суперагента Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери.

В 1958 году Оже представляла Францию на конкурсе "Мисс мира". В 1990 году актриса приняла участие в съемках итальянского детективного сериала "Спрут 5".

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Франция
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