Не менее 400 тыс. посетителей ожидается на выставке Сальвадора Дали в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают, что крупнейшая в России выставка работ Сальвадора Дали "Сальвадор Дали. Магическое искусство", которая пройдет в московском "Манеже" с 28 января по 25 марта 2020 года, станет не менее востребованной, чем прошлогодняя выставка мексиканских художников Фриды Кало и Диего Риверы. Об этом сообщил в пятницу руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский журналистам.

"У нас самая посещаемая выставка была Фриды Кало и Диего Риверы на 400 тыс. посетителей, и мы планируем повторить наш успех. Но вопрос не в рекордах, это не конвейер. Эти цифры нас радуют тем, что это внимание людей к серьезному искусству. Ведь люди приходят, покупают билеты, принимают решение провести свое время именно в этом зале", - сказал Кибовский.

Кибовский назвал Дали уникальным творцом, который пережил свое время, и выразил уверенность, что гостями выставки станут люди всех возрастных категорий. "Мне очень приятно, что это имя пережило момент популярности в силу новаторских и политических обстоятельств. Мы видим на различного рода проектах и мероприятиях, посвященных творчеству Дали, что меняются поколения, и каждое находит в этом мастере что-то свое, вызывающее сопереживание", - сказал руководитель департамента.

Он добавил, что для Москвы эта выставка крайне важна, потому позволяет горожанам увидеть экспозицию мастера мирового уровня, не уезжая за рубеж. При этом, как отметил посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррам Пареха, сегодня посетители из России занимают по количеству второе место среди всех посетителей музея Дали в Фигерасе (музей в Испании - прим. ТАСС), кроме того, их число постоянно растет.

Как сообщалось, в прошлом сезоне самым посещаемым выставочным проектом в Москве стала выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера" в ЦВЗ "Манеж", ее посетили около 350 тыс. человек.

О выставке

Выставка работ Сальвадора Дали организована Музеем Фаберже, культурно-историческим фондом "Связь времен" и фондом "Гала-Сальвадор Дали". Куратор выставки - Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали". Основу экспозиции составят работы из собраний фонда "Гала-Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также будут показаны работы из частных европейских собраний. Экспозиция объединит более 180 оригинальных работ художника.

"Эта выставка абсолютно уникальна, это самая полная большая выставка Дали, которая была в нашей стране вообще за всю историю, - сказал председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен", директор Музея Фаберже Владимир Воронченко. - Она включает абсолютно все периоды творчества художника: с раннего периода увлечения импрессионизмом в 1910-е годы до 1980-х годов. Мы можем увидеть все творчество Дали, весь его профессиональный и личностный рост".

По его словам, выставка в "Манеже" будет уникальна еще и размером - более 7 тыс. м, включает арт-объекты, два кинотеатра, зону отдыха. Многие работы никогда не покидали Испанию или демонстрировались очень редко. Например, "Мягкий автопортрет с жареным беконом" будет в первый раз выставлен в Москве. Среди других работ, которые увидят посетители, - "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Архитектонический "Анжелюс" Милле", "Пейзаж с загадочными элементами", "Обычный языческий пейзаж", "Дематериализация под носом Нерона", а также полная серия гравюр, иллюстрирующих "Божественную комедию" Данте.

Куратор выставки, директор Музеев Дали и Центра изучения наследия Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали" Монсе Агер рассказала, что Дали желал бессмертия, был очарован этой идеей. "Я думаю, что эта выставка и такое видение Дали, которое мы ею даем, поможет нам добиться его бессмертия", - добавила она.

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