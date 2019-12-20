В Москве открылась первая галерея восточной живописи

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московская галерея восточной живописи открылась на улице Малый Кисельный переулок, дебютной выставкой стала "Поднебесная в центре" на которой представлены работы российских и зарубежных художников. Об этом в пятницу ТАСС рассказала директор галереи Екатерина Нестерова.

"Это первая в своем роде галерея, аналогов в Москве просто нет. На нашей первой выставке мы собрали более 40 работ, среди них есть картины нескольких российских художников, а также китайских художников", - рассказала Нестерова.

Она добавила, что в дальнейшем в галерее будут проходить мастер-классы по каллиграфии, живописи.

"Мы хотим, чтобы наша галерея стала и образовательной площадкой. Для этого будем проводить платные и бесплатные открытые уроки, ближайший пройдет до конца месяца. Кроме того, мы планируем проводить показ фильмов - китайских и японских - с русскими субтитрами", - рассказала Нестерова.