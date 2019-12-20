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"Мосфильм" получил разрешение на строительство киноконцертного комплекса и 17-го павильона

Строительство планируется завершить к 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный культурный центр, включающий в себя киноконцертный комплекс и новый киносъемочный павильон, будет построен на территории "Мосфильма" к 2022 году. Разрешение на строительство объектов было получено в декабре, сообщил на пресс-конференции в пятницу генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"Буквально вчера было получено разрешение на строительство еще одного павильона и киноконцертного комплекса. Мы рассчитываем, что к 2022 году проект будет полностью закончен", - сказал он.

К 2022 году, помимо киноконцертного комплекса премиум-класса с четырьмя кинозалами, также планируется построить 17-й киносъемочный павильон. Киноконцертный зал будет открыт для доступа жителей и гостей города. Объект будет представлять собой два сопряженных между собой здания. Левая сторона (павильон) будет выполнена в камне, правая (концертный зал) - в стекле и металле. Строительство планируется начать в январе 2020 года.

Киноконцерн "Мосфильм" является ведущим предприятием киноиндустрии России и одной из крупнейших киностудий Европы, занимает территорию площадью 30 га. Киностудия была создана в начале 1920-х годов, с тех пор в павильонах "Мосфильма" было создано более 2,5 тыс. фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд отечественного и мирового киноискусства.

Гордость "Мосфильма" - уникальные коллекции костюмов, мебели и реквизита, которые насчитывают порядка 400 тыс. единиц хранения, в том числе около 300 тыс. костюмов и порядка 100 тыс. единиц реквизита.

Теги
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