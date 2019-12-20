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Скорсезе допустил, что "Ирландец" может стать его последней картиной

Режиссер также признался, что поначалу не рассчитывал на широкий прокат для новой гангстерской драмы

ТАСС, 20 декабря. Режиссер Мартин Скорсезе допускает, что вышедшая в 2019 году драма "Ирландец" (The Irishman) может стать его последней работой. Об этом он рассказал в опубликованном в пятницу интервью британской газете The Guardian.

"Не знаю, сколько еще я смогу сделать. Возможно, это все. Последний [фильм]", - поделился 77-летний режиссер.

Он также признался, что поначалу не рассчитывал на широкий прокат для новой гангстерской драмы, когда "в кино идут 12 фильмов, а 11 из них - о супергероях". "Планировалось хотя бы доделать фильм и, возможно, показать его одним днем в Национальном кинотеатре [в Лондоне] и одним днем в Синематеке в Париже. Я не шучу", - рассказал Скорсезе.

В итоге режиссер пошел на необычный шаг и согласился организовать показ ленты с хронометражем 3,5 часа на стриминговой платформе Netflix. По словам Скорсезе, в данном случае его интересовало лишь то, примут ли подобные условия Американская киноакадемия и сами актеры. "Не ради меня, не ради фильма. Я знаю, что нахожусь в конце долгого пути. Основная задача - сделать картину и постараться понять, как в новом мире будут смотреть фильмы", - добавил кинематографист.

По прогнозам журнала Variety, "Ирландец", в котором рассказана история киллера Фрэнка Ширана на службе итало-американской мафии, имеет все шансы стать одним из основных претендентов на премию "Оскар" Американской академии киноискусств в категории "Лучший фильм". Конкуренцию ему может составить вдохновленный ранними работами Скорсезе "Джокер" (Joker, 2019) режиссера Тодда Филлипса. "Я польщен тем фактом, что этот фильм ["Джокер"] создан под влиянием "Короля комедии" (King of Comedy, 1982) и "Таксиста" (Taxi Driver, 1976)", - сказал режиссер.

Теги
СШАСкорсезе, Мартин
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