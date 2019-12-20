Скорсезе допустил, что "Ирландец" может стать его последней картиной

ТАСС, 20 декабря. Режиссер Мартин Скорсезе допускает, что вышедшая в 2019 году драма "Ирландец" (The Irishman) может стать его последней работой. Об этом он рассказал в опубликованном в пятницу интервью британской газете The Guardian.

"Не знаю, сколько еще я смогу сделать. Возможно, это все. Последний [фильм]", - поделился 77-летний режиссер.

Он также признался, что поначалу не рассчитывал на широкий прокат для новой гангстерской драмы, когда "в кино идут 12 фильмов, а 11 из них - о супергероях". "Планировалось хотя бы доделать фильм и, возможно, показать его одним днем в Национальном кинотеатре [в Лондоне] и одним днем в Синематеке в Париже. Я не шучу", - рассказал Скорсезе.

В итоге режиссер пошел на необычный шаг и согласился организовать показ ленты с хронометражем 3,5 часа на стриминговой платформе Netflix. По словам Скорсезе, в данном случае его интересовало лишь то, примут ли подобные условия Американская киноакадемия и сами актеры. "Не ради меня, не ради фильма. Я знаю, что нахожусь в конце долгого пути. Основная задача - сделать картину и постараться понять, как в новом мире будут смотреть фильмы", - добавил кинематографист.

По прогнозам журнала Variety, "Ирландец", в котором рассказана история киллера Фрэнка Ширана на службе итало-американской мафии, имеет все шансы стать одним из основных претендентов на премию "Оскар" Американской академии киноискусств в категории "Лучший фильм". Конкуренцию ему может составить вдохновленный ранними работами Скорсезе "Джокер" (Joker, 2019) режиссера Тодда Филлипса. "Я польщен тем фактом, что этот фильм ["Джокер"] создан под влиянием "Короля комедии" (King of Comedy, 1982) и "Таксиста" (Taxi Driver, 1976)", - сказал режиссер.