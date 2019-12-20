"Союзмультфильм" создаст сериал с талисманами комплекса "Готов к труду и обороне"

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Талисманы фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) станут героями нового мультфильма, состоящего из 52 серий. Созданием сериала займется "Союзмультфильм", сообщил журналистам в пятницу гендиректор дирекции спортивных и социальных программ Азат Кадыров.

"Мы сейчас находимся на стадии проработки всех технических деталей. В основу лягут наши талисманы комплекса ГТО, естественно, они будут немного подрисованы, доработаны с точки зрения их визуализации в "мультяшном" режиме - 52 серии предполагается в течение трех лет выпустить. Они будут отрисовываться "Союзмультфильмом", - сказал он.

По словам Кадырова, сейчас началась работа над сценарием, идет поиск специалистов, экспертов, психологов, преподавателей физической культуры. Ключевая идея мультфильма - привлечь к занятиям спортом широкие слои населения страны. Задача первого этапа - начать показывать сериал на российских телеканалах, которые входят в первый мультиплекс. В перспективе мультфильм планируется вывести на международный рынок мультипликации, добавил глава дирекции.

"Такая востребованность, по оценке специалистов, на международном рынке существует. Это будет уже, наверное, вторым этапом, который не раньше чем через год-полтора начнется. На первом этапе наша задача - собрать этот пул специалистов, написать сценарий, посадить художников [за работу], которые будут обрисовывать правильно всех наших героев", - отметил Кадыров.

Стоимость производства мультсериала, по ожиданиям, превысит 100 млн рублей. Большую часть этой суммы составят средства инвесторов, заинтересованных в получении прибыли и продвижении своей продукции. В данный момент прорабатываются различные финансовые схемы их участия в проекте. Азат Кадыров не исключает, что в каком-то объеме финансирование будет и со стороны государства.

"Финансово-организационные схемы собирают, это же не только заканчивается материалом на экране, это заканчивается потом и определенной продукцией на полках магазинов, герои этих мультфильмов, это спортивное оборудование, инвентарь - детский, подростковый, взрослый, там собирается такой пул заинтересованных бизнес-структур, которые совместно участвуют", - добавил глава дирекции.

О героях

Медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар ранее стали талисманами фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Их выбрали участники голосования в мобильном приложении ВФСК ГТО и члены координационной комиссии.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности и предусматривает выполнение определенных нормативов.