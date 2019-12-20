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Владимир Познер получил ТЭФИ "За мужество и профессионализм"

По словам журналиста, статуэтка стала 11-й в его коллекции
Владимир Познер Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Владимир Познер
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Основатель и первый президент Академии российского телевидения (АРТ) Владимир Познер получил в честь 25-летия академии специальную награду ТЭФИ "За мужество и профессионализм". Статуэтку "Орфея" ему вручил в пятницу в ТАСС президент академии Александр Акопов.

"Владимир Владимирович, вы получаете сегодня эту статуэтку в честь нашего юбилея. Вы продолжаете оставаться и профессиональным, и нравственным камертоном для нашего сообщества", - сказал Акопов, передавая Познеру "Орфея" работы скульптора Эрнста Неизвестного. Президент академии отметил, что легендарный журналист такой же в эфире, как и в жизни. "Рядом с вами сложно, потому что нужно взвешивать слова и стараться быть чуть больше, чем ты есть на самом деле", - добавил он.

В ответном слове Познер отметил, что ему не сказали о вручении ТЭФИ. "Я не хочу сказать ничего печального, хотя есть что сказать <...> Я хочу сказать о тех вещах, которые меня очень радуют. Это постоянство такого дела как "ТЭФИ-Регион", которое по-настоящему работает, которое вызывает гигантскую радость, победители премии по-прежнему остаются мерилом профессионального мастерства", - сказал журналист.

По словам Познера, эта статуэтка ТЭФИ стала 11-й в его коллекции.

"Я рад, что члены академии сочли правильным вручить мне статуэтку <...> Я еще собираюсь номинироваться. Я надеюсь, что наладится вся система премии. Я никуда не ушел, я еще продолжаю. Меня надо победить, сам я не уйду, в каком-то смысле я Мухаммед Али", - сказал он.

Гостями церемонии стали вице-президенты АРТ Александр Митрошенков и Игорь Мишин, первый лауреат премии ТЭФИ в номинации "Лучший репортер", директор дирекции информационных программ телеканала "Россия-Культура" Владимир Лусканов, российский журналист, телеведущий Дмитрий Дибров и другие известные продюсеры и журналисты.

Об академии

ТЭФИ - главный проект Академии российского телевидения. Познер был первым президентом АРТ с 1994 по 2008 год. На данный момент он остается членом академии. С 2014 года функции организатора ТЭФИ перешли Комитету индустриальных телевизионных премий, финалистов конкурса стал определять расширенный состав жюри, сформированный учредителями комитета.

Фонд "Академия российского телевидения" вручает свои теленаграды, в числе которых "ТЭФИ - Регион", "ТЭФИ - Капитал", "ТЭФИ Kids" и другие. В качестве приза победители конкурса "ТЭФИ - Регион" получают статуэтки "Орфей", в остальных конкурсах академия вручает статуэтки другого образца.

Теги
РоссияПознер, Владимир Владимирович
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