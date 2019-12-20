Шахназаров предложил создать государственную программу по реставрации советских фильмов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Реставрация советского кино должна проводиться в соответствии с государственной программой. Такое мнение выразил в пятницу журналистам генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"Все мы знаем, что советские фильмы до сих пор востребованы и популярны на телеканалах, но дело в том, что с приходом цифры мы стоим на пороге того, что весь советский фильмофонд окажется невостребованным, его нельзя будет показывать. Мы этой программой [реставрацией] занимаемся. По мере наших сил, мы делаем порядка шести-семи картин в год, но больше сил у нас делать нет. Думаю, для этого должна быть государственная программа, потому что никто этим больше не занимается. Это грозит тем, что советское кино просто исчезнет, его нельзя будет показывать", - сказал он.

Шахназаров отметил, что "Мосфильм" продолжит заниматься реставрацией, но силы киноконцерна "небеспредельны". "Реставрацией в России занимается только "Мосфильм". Ее не надо путать со сканированием, сканирование - перевод в цифру - не представляет большой сложности. Реставрация - очень сложный процесс, специалисты чистят каждый кадр <...> Дело это совсем не простое", - пояснил Шахназаров.

В сентябре 2019 года "Мосфильм" приступил к реставрации киноэпопеи "Освобождение" режиссера Юрия Озерова. Параллельно ведутся работы по реставрации художественного фильма "Неоконченная пьеса для механического пианино" (режиссер Никита Михалков). Также в 2019 году "Мосфильм" за счет собственных средств провел цифровую реставрацию шести художественных фильмов, среди которых "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Калина красная" Василия Шукшина, "Июльский дождь" Марлена Хуциева" и другие.