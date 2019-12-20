Макеты декораций и костюмы артистов Большого театра представили на выставке в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Выставка экспонатов музея Большого театра "Легенды Большого театра" открылась в пятницу на площадке музея изобразительных искусств Калининграде. На выставке представлено более 80 экспонатов: цветная графика, макеты декораций, предметы бутафории, театральные костюмы, в том числе балетные туфли Николая Цискаридзе, костюм Майи Плисецкой в партии Джульетты, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Большой театр начинает новую эру в истории Калининграда, в истории театрального искусства, музыкального искусства, и для нас очень важно, что эта выставка-пролог является знаком сотрудничества между Большим театром, музеем Большого театра и Калининградским музеем изобразительных искусств", - сказала на церемонии открытия выставки директор калининградского музея Галина Заболотская, отметив, что экспозиция стала замечательным завершением Года театра для самого западного региона страны.

Заместитель генерального директора Большого театра Анатолий Барсуков сообщил, что выставка открывает череду мероприятий, которые будут организованы театром в Калининградской области. По его словам, 25 февраля на площадке театра "Янтарь-холл" в Светлогорске пройдет гала-концерт с участием всех ведущих творческих коллективов Большого театра, в том числе оркестра Большого театра, хора, оперных солистов и солистов балета. Летом театр планирует концерт на открытой площадке в Калининграде. "Дальнейшие планы этим не исчерпываются. Мы надеемся, что к 2023 году мы станем хорошо знакомы жителям Калининграда, и в 2023 году на острове Октябрьский филиал Большого театра заработает в самостоятельном здании... и мы сможем радовать вас здесь", - сказал он.

Первый филиал Большого театра

Филиал Большого театра, который откроется в Калининграде на острове Октябрьский в рамках проекта культурно-образовательного и музейного комплекса, станет его первым филиалом, уточнил Барсуков ТАСС. "У Большого театра не было до сих пор филиалов - это первый филиал Большого театра", - сказал он, отметив, важность его появления на территории самого западного форпоста России. "Здесь должен сложиться определенный анклав российской культуры, который всегда интересен для окружающих стран, и мы понимаем, что театральная культура, культура театра оперы и балета - это один из показателей", - сказал он.

Заместитель генерального директора Большого театра отметил, что здание нового филиала станет первым музыкальным театром, построенным в России с ноля за долгие годы. Филиал, по его словам, будет самодостаточным - с полной труппой, от оркестра до балета и солистов оперы. В 2023 году будет объявлен всероссийский конкурс, победители которого смогут получить работу в калининградском филиале Большого театра. В нем будут работать также и солисты Большого театра, добавил Барсуков.

Он сообщил, что сейчас прорабатываются детали проекта здания филиала театра в Калининграде, уже определена площадка под строительство. Первый камень в основание здания, с его слов, может быть заложен уже 25 февраля будущего года. "Мы думаем о том, как перенести частичку Большого театра в виде первого камня, заложить такую основу, как перенести дух, который развивается в Большом театре уже 250 лет, на Калининградскую землю... чтобы хоть кусочек был не новым, а историческим", - рассказал он.

Культурный кластер

Культурно-образовательные и музейные комплексы в соответствии с поручением президента РФ должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе и начать функционировать не позднее 31 декабря 2023 года.

Комплекс в Калининграде включает филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского (ЦМШ), Третьяковской галереи, Большого театра, хореографическую академию, музыкальную школу, общежития для студентов и учащихся, жилые дома для артистов и преподавателей. Он станет крупнейшим инфраструктурным проектом в области в рамках нацпроекта "Культура". Строительство объектов комплекса ведется на острове Октябрьский в Калининграде. Первым возводится образовательный и жилой комплекс для студентов и преподавателей.

В марте этого года в Калининграде начал работу филиал Московской государственной академии хореографии, а в сентябре - филиал ЦМШ, получивший наименование "Балтийский". Планируется, что учащиеся смогут начать занятия в новых зданиях филиалов на Октябрьском острове в сентябре 2020 года.