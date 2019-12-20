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Пермский академический Театр-Театр представил музыкальный спектакль "Летучий корабль"

Постановщики отмечают, что намеренно ушли от повторения сюжета мультфильма и создали свою фантазийную историю

ПЕРМЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Пермский академический Театр-Театр представил премьеру музыкального спектакля о любви и дружбе "Летучий корабль" на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Энтина. Об этом в пятницу журналистам рассказал режиссер постановки Дамир Салимзянов.

"Спектакль "Летучий корабль" - это семейное представление, это музыкальная сказка, не мюзикл, здесь нет в музыкальных номерах драматургии. Это Дунаевский и Энтин, те номера музыкальные, которые были написаны для мультфильма, и еще множество номеров, которые были написаны уже после специально для сценической версии этой сказки", - сказал он.

Постановщики отмечают, что намеренно ушли от повторения сюжета мультфильма и создали свою фантазийную историю. В сказке, помимо известных всем трубочиста Вани, царевны Забавы, Полкана, появляются новые герои. Поменялся и стиль произведения (от лубочного к ар-деко), и костюмы персонажей.

"Бабки-ежки у нас летчицы... это 1920-е годы. Если мы в мультфильме видим одно время, то у нас это точно другое время, и оно сразу читается", - поделилась с журналистами художник по костюмам, сценограф Елена Сорочайкина.

По словам создателей постановки, зрителей ждет мудрая история о том, как смелость и искренность побеждают жадность и злобу, о том, как друзья могут выручать в беде и, конечно, о любви и чудесах.

Пермский академический театр - один из ведущих театров Перми, создан 14 марта 1927 года как Театр рабочей молодежи, затем стал называться драматическим. В 50-е годы XX века там работали режиссер Марк Захаров и актер Георгий Бурков. В 2007 году Пермский академический театр драмы переименовали в Театр-Театр, главной идеей изменения было создание внутри театра особого сценического пространства, посвященного театру как роду искусства и вмещающего в себя максимальное количество театральных форм.

Теги
РоссияПермский край
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