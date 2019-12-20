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Премьера спектакля-ландшафта "Камень с души" пройдет в Тобольске

Представление рассчитано на пять часов

ТАСС, 21 декабря. Премьера пятичасового спектакля-ландшафта "Камень с души", которая завершит сезон проекта "Арт-лаборатории", состоится 21-22 декабря в Свободном молодежном театре Тобольска. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля-школы современного искусства "Территория".

Куратором и автором идеи выступила Анастасия Нефедова, сценограф и главный художник Электротеатра "Станиславский", куратор направления "художник театра и кино" Школы дизайна Высшей школы экономики. Специально для проекта в Тобольске она разработала концепцию спектакля-ландшафта, вдохновленную образом философии японского сада камней и историями участников. Композитор спектакля - Олег Крохалев.

"В переводе с немецкого слово "ландшафт" означает "образ края". В рамках лаборатории артисты попробуют раскрыть образ Тобольска - через опыт прогулок по городу, найденные предметы и процесс взаимодействия с ними в театральном пространстве. Во время подготовки спектакля участники получили задание от куратора посетить два места в городе: первое - любимое и хорошо знакомое, второе - где они никогда не бывали раньше", - пояснили в пресс-службе.

Из каждого места нужно было принести "артефакты" - случайно найденные предметы, которые по тем или иным причинам нашли отклик в душе участника. Именно эти "артефакты" стали составляющими спектакля-ландшафта. Авторы-участники: Дмитрий Артеев, Мария Балина, Екатерина Васенева, Алина Гумирова, Элина Иремашвили, Анжелика Линднер, Дарья Малова, Анжела Ненашева, Регина Нагуманова.

Действие спектакля-ландшафта рассчитано на пять часов. На протяжении этого времени доступ в зал остается свободным, а зрители могут сами определять длительность своего пребывания в "саду". Для более комфортного прохода в зал предусмотрены сеансы по 20 человек в 16:00, 18:00 и 19:30 часов, без строгой регламентации времени.

О проекте и театре

Свободный молодежный театр основан более десяти лет назад. В 2017 году коллектив обрел постоянную площадку в историческом центре Тобольска. В репертуаре театра - экспериментальные спектакли, созданные молодыми режиссерами города. В 2017 году театр отмечен экспертами Национальной театральной премии "Золотая маска".

С 2016 года "Арт-лаборатории" знакомят молодых актеров, режиссеров, танцовщиков и художников из регионов России с новейшими тенденциями и технологиями в театре. В работу с участниками лабораторий вовлечены не только режиссеры-постановщики, но и сценографы, композиторы, драматурги, медиахудожники, педагоги по пластике. С 2018 года задача "Арт-лабораторий" - создание полноценных постановок, которые входят в репертуар театров, где проводится проект. За время работы "Арт-лабораторий" уже выпущено шесть спектаклей в театрах Перми, Тобольска, Томска и Воронежа.

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