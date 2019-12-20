Юные музыканты из Китая и Таиланда выступят на Рождественском фестивале искусств в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Юные музыканты из России, Китая и Таиланда примут участие в первом Детском международном рождественском фестивале искусств, который пройдет 21 и 22 декабря в московском "Башмет-центре". Об этом сообщила пресс-служба организатора, Международной детской филармонии будущего.

"Первоначально мы планировали сделать наш Рождественский фестиваль только музыкальным, но увидев работы юной художницы Маши Барановой, мы поняли - это знак судьбы: Рождественский фестиваль должен объединить все виды искусства. Артист - понятие всеобъемлющее: это и художник, и певец, и танцор, и драматический актер. Да и само слово "филармония" происходит от греческого phileo - любить и harmonia - гармония", - отметила директор Международной детской филармонии будущего Лада Меркулова, слова которой привели в пресс-службе.

Участниками фестиваля станут лауреаты и финалисты популярных телевизионных проектов "Синяя птица", "Щелкунчик" и других конкурсов. В качестве специальных гостей приедут пианисты из Таиланда и Китая. "Для своего дебюта юные таиландские музыканты подготовили виртуозную программу, а в качестве музыкального подарка исполнят популярное в Таиланде красивое сочинение Love in Spring, написанное королем Таиланда", - рассказали организаторы.

В дальнейшем фестиваль планируют сделать ежегодным.

Проект "Международная детская филармония будущего" стартовал в январе 2019 года. Он объединяет ярких солистов-инструменталистов, камерные ансамбли, вокалистов, танцевальные коллективы из России и других стран. В нем участвуют музыканты в возрасте от девяти до 18 лет.

В планах Детской филармонии - первые гастроли юных солистов на фестиваль цветов в Сан-Ремо, где они выступят с симфоническим оркестром города.