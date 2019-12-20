Филиал Мариинки во Владикавказе впервые участвует в фестивале "Лики современного пианизма"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр впервые включил свой филиал во Владикавказе в программу международного фестиваля "Лики современного пианизма", который открывается одновременно в Санкт-Петербурге и Северной Осетии в субботу. В период с 21 по 29 декабря фестиваль представит выступления виртуозов-пианистов разных поколений, в том числе Дениса Мацуева и обладателя гран-при XVI Конкурса имени Петра Чайковского Александра Канторова, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Зимний фестиваль Мариинского театра "Лики современного пианизма" расширит свою географию, и в этом году концерты пройдут не только на площадках в Санкт-Петербурге, но и во Владикавказе на сцене Концертного зала Филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия - Алания", - рассказали в пресс-службе. Особое внимание уделено выступлениям молодых талантов. Откроют концертный блок молодой пианист Абисал Гергиев, а также широко известная пианистка из Сербии Мира Евтич, одна из основателей фестиваля. Одна из программ под управлением маэстро Заурбека Гугкаева посвящена творчеству друга Мариинского театра композитора Родиона Щедрина.

В Концертном зале Мариинского театра и на других его площадках на протяжении одиннадцати дней, с 21 по 31 декабря, выступят пианисты, о которых в уходящем году много спорила критика и публика. Прежде всего, это финалисты XVI Конкурса имени Петра Чайковского - француз Александр Канторов, японец Мао Фудзита, американец Кеннет Броберг и россиянин Дмитрий Шишкин. Из всемирно известных артистов на фестиваль приедут Денис Мацуев, Николай Луганский и Кристиан Блэкшоу, они выступят как в сольных, так и в камерных и оркестровых программах.

Один из концертов традиционно посвящен классу выдающегося педагога - на этот раз выступят ученики легендарного российского пианиста Алексея Любимова. Среди совсем юных участников - лауреаты конкурса Grand Piano Competition Александра Довгань и Ева Геворгян, о которых уже говорят, как о серьезных музыкантах. В понедельник и вторник пианисток можно будет услышать соло и в ансамбле с оркестром под управлением Валерия Гергиева.

Мариинский театр готовит для публики серию специальных предложений на фестивальные события, билеты на которые можно приобрести по особой цене. Первое включит два концерта Дениса Мацуева.

Фестиваль "Лики современного пианизма" основан в 2011 году сербской пианисткой Мирой Евтич и маэстро Валерием Гергиевым, который, как правило, вносит в эти программы симфоническое начало. Несколько раз фестиваль проводился дважды в год - весной и зимой, а ныне стал зимним.