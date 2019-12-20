{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

К Новому году Московский Губернский театр поставил спектакль "Щелкунчик"

Декорации и костюмы спектакля будут напоминать старые рождественские открытки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова сделал зрителям рождественский подарок - поставил сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик". Премьерные показы, которые стартуют в субботу, продлятся в течение всех новогодних каникул вплоть до 8 января, за это время спектакль будет сыгран 22 раза, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.

"Щелкунчик" стал тринадцатым спектаклем для детей в репертуаре МГТ, - сказала Хусаинова. - Далеко не всякий драматический театр может похвастаться таким количеством постановок для юных зрителей. Иначе говоря, в театре - на деле, а не на словах - претворяется в жизнь концепция проекта "Театры - детям", инициатором которого стал художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков".

Согласно сюжету, в канун Рождества девочка Мари получает в подарок от крестного Дроссельмейера деревянного Щелкунчика и волшебный игрушечный замок, способный оживить даже невероятные детские фантазии. А вслед за этим начинается самая настоящая сказка. Мари, Щелкунчику и их друзьям предстоит сразиться с войском Мышиного короля и пройти через многие испытания, чтобы узнать, что доброте и отваге под силу одолеть любые полчища недругов, а любящее сердце способно разрушить самые злые чары.

Рождественская история о доброй девочке Мари и заколдованном юноше, победившем Мышиного короля, - это лучший новогодний подарок для детей и родителей, считают в Губернском театре.

О новогоднем спектакле

По словам режиссера спектакля Аллы Решетниковой, "Щелкунчик" - это красивая рождественская сказка, с чудесами и победой добра над злом, и каждый родитель знает, что такие сказочные истории должны быть знакомы его ребенку, должны лежать в основе его сознания".

"Мы попытались создать спектакль, в котором классические каноны этой сказки воплощены современными средствами и театральным языком. Красочное мультимедийное пространство дает возможность перенестись в волшебную страну, будит воображение и является потрясающим фоном для тонкой, захватывающей игры актеров", - отметила постановщик спектакля.

Она рассказала, что декорации, выполненные талантливым художником Дмитрием Ершовым, напоминают старые рождественские открытки. По эскизам этого же художника сделаны красочные костюмы. В оформлении спектакля также использованы мультимедийные 3D-проекции.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Филиал Мариинки во Владикавказе впервые участвует в фестивале "Лики современного пианизма"
Известные пианисты выступят в концертном зале Мариинского театра и на других его площадках с 21 по 31 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС