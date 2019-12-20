К Новому году Московский Губернский театр поставил спектакль "Щелкунчик"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московский Губернский театр (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова сделал зрителям рождественский подарок - поставил сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик". Премьерные показы, которые стартуют в субботу, продлятся в течение всех новогодних каникул вплоть до 8 января, за это время спектакль будет сыгран 22 раза, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Лиана Хусаинова.

"Щелкунчик" стал тринадцатым спектаклем для детей в репертуаре МГТ, - сказала Хусаинова. - Далеко не всякий драматический театр может похвастаться таким количеством постановок для юных зрителей. Иначе говоря, в театре - на деле, а не на словах - претворяется в жизнь концепция проекта "Театры - детям", инициатором которого стал художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков".

Согласно сюжету, в канун Рождества девочка Мари получает в подарок от крестного Дроссельмейера деревянного Щелкунчика и волшебный игрушечный замок, способный оживить даже невероятные детские фантазии. А вслед за этим начинается самая настоящая сказка. Мари, Щелкунчику и их друзьям предстоит сразиться с войском Мышиного короля и пройти через многие испытания, чтобы узнать, что доброте и отваге под силу одолеть любые полчища недругов, а любящее сердце способно разрушить самые злые чары.

Рождественская история о доброй девочке Мари и заколдованном юноше, победившем Мышиного короля, - это лучший новогодний подарок для детей и родителей, считают в Губернском театре.

О новогоднем спектакле

По словам режиссера спектакля Аллы Решетниковой, "Щелкунчик" - это красивая рождественская сказка, с чудесами и победой добра над злом, и каждый родитель знает, что такие сказочные истории должны быть знакомы его ребенку, должны лежать в основе его сознания".

"Мы попытались создать спектакль, в котором классические каноны этой сказки воплощены современными средствами и театральным языком. Красочное мультимедийное пространство дает возможность перенестись в волшебную страну, будит воображение и является потрясающим фоном для тонкой, захватывающей игры актеров", - отметила постановщик спектакля.

Она рассказала, что декорации, выполненные талантливым художником Дмитрием Ершовым, напоминают старые рождественские открытки. По эскизам этого же художника сделаны красочные костюмы. В оформлении спектакля также использованы мультимедийные 3D-проекции.