Победителем конкурса "Кульминация" стала пьеса Костенко "Исчезнувший велосипедист"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Драматург Константин Костенко посмертно стал победителем Объединенного конкурса современной драматургии "Кульминация" за пьесу "Исчезнувший велосипедист". Торжественная церемония прошла в субботу в театральном центре "На Страстном".

На участие в "Кульминации" в 2019 году девять ведущих драматургических конкурсов России выдвинули 30 пьес. Пьесу Костенко (умер 23 августа 2019 года) предложил конкурс "Действующие лица". Второе место досталось пьесе "Мой папа Питер Пэн" Керен Климовски (конкурс "Маленькая ремарка"). Третье место заняла пьеса "Взломанный" Алексея Синяева (конкурсы "Евразия" и "Авторская сцена").

"Современная драматургия - уже устойчивая часть репертуаров театров. Это прекрасно, потому что это значит, что вы, авторы, нашли слова, чтобы описать сегодняшний день, наши мысли, наше время", - отметил директор организатора конкурса - Фонда развития современного искусства Иван Демидов.

Эксперты конкурса выбрали десять произведений. От конкурса "Любимовка" в список лучших вошли пьесы "Путаница" Алексея Макейчика и "Алдар" Олжаса Жанайдарова. Конкурс "Ремарка" представил произведение "Остаться нельзя уехать" Игоря Носовского. Также в десятке лучших - "Как Петюнина против всех была" Александры Фоминой (конкурс "Авторская сцена"), "Тихий свет" Романа Козырчикова (конкурс "Евразия"), пьесы "Охота на крыс" Алексея Житковского и "Жалкие" Елены Ерпылевой (конкурс "Исходное событие XXI век").

По мотивам этих произведений актеры Мастерской Дмитрия Брусникина представили спектакль, постановленный художественным руководителем театра "Практика" Мариной Брусникиной. "Совершенно замечательная история - премия "Кульминация", которая дает возможность сконцентрировать победителей всех премий и показать их на сцене", - сказала худрук.

Конкурс "Кульминация" проводится с 2016 года при поддержке Фонда президентских грантов. Его задача - выявить наиболее яркие пьесы России, организовать диалог современного театра и общественности, открыть публике имена талантливых авторов. Организаторы проекта - Фонд развития современного искусства, Союз театральных деятелей и Мастерская Дмитрия Брусникина. В состав экспертов проекта входят руководители конкурсов современной драматургии, а также, в частности, директор фестиваля "Территория" Екатерина Якимова, драматург и режиссер Николай Коляда.